SEOUL - Lee Jae Wook berpotensi adu akting dengan Jo Bo Ah dalam drama sejarah, Tangeum. Agensi kedua aktor tersebut mengungkapkan, mereka masih mempertimbangkan tawaran tersebut.

Mengutip Soompi, Senin (24/4/2023), jika Lee Jae Wook menerima tawaran tersebut, maka dia akan berperan sebagai Hong Rang. Sementara Jo Bo Ah dipercaya untuk menghidupkan karakter Jae Yi.

Mengusung genre misteri-romance, drama Tangeum diadaptasi dari novel berjudul serupa berlatar di era Joseon. Kisahnya tentang Jae Yi, seorang perempuan yang lahir dari ibu pengganti bernama Hong Rang.

Ini bukan satu-satunya drama yang menghampiri Lee Jae Wook. Februari silam, dia juga digaet membintangi drama fantasi Death’s Game. JTBC juga menggaet Seo In Guk, Park So Dam, Go Yoon Jung, Choi Siwon, dan Sung Hoon dalam drama tersebut.

Di lain pihak, drama terbaru Jo Bo Ah, Destined with You akan tayang dalam waktu dekat. Drama yang akan tayang di JTBC itu juga dibintangi Rowoon SF9, Ha Jun, dan Yura Girl’s Day.

Sementara itu, Kim Hong Seon yang merupakan sutradara Money Heist Korea dipercaya menjadi produser dalam drama Tangeum. Sayang, belum ada kepastian terkait jadwal tayang drama ini.*

(SIS)

