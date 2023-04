JAKARTA - Artis Jessica Mila tak lama lagi akan menikah dengan kekasihnya, Yakup Hasibuan. Sayangnya, tidak diketahui pasti kapan pernikahan mereka akan berlangsung.

Jelang hari bahagianya, berbagai persiapan telah dilakukan oleh Jessica Mila, Yakup Hasibuan dan keluarga. Bahkan pasangan ini juga sudah menjalani sesi foto prewedding.

Menariknya, Jessica Mila dan calon suami mengaku masih bingung soal hastag pernikahannya. Alhasil, mereka memilih untuk meminta tolong netizen mencarikan tagar pernikahan yang unik serta menarik.

"Senang sekali baca doa dan excitement kalian untuk aku dan Yakup. Btw guys, I got a lil favor to ask. would be great kalau kalian bisa bantu cari # (hashtag) untuk rangkaian acara pernikahan aku dan Yakup nanti," kata Jessica Mila di akun Instagramnya.

Bukan tanpa imbalan, bintang Imperfect ini mengaku akan memberikan saldo e-wallet kepada netizen yang mampu membuatkan hastag menarik untuk pernikahannya. Tak hanya itu, ia juga akan memberikan undangan pernikahannya kepada followers yang beruntung.

"Tulis di kolom comments yaa, dan jawaban paling menarik akan aku kasih saldo e-wallet atau undangan ke acara pernikahanku," paparnya.

"Please make sure pakai real account ya dan the winner akan dihubungi via DM," bebernya.

Tak butuh waktu lama, unggahan Jessica Mila langsung ramai dikomentari oleh netizen. Bahkan mereka mulai menuliskan hashtag pernikahan yang menarik agar bisa digunakan olehnya di hari spesial. "#YAKINLA (YAKUP IN MILA), hastag ini juga menerapkan nama kedua mempelai dimana diawali dengan nama pria (YAKUP dan diikuti nama wanitanya MILA), secara umum harusnya memang demikian karena pria sebagai imam jadi diawali dengan si pria dulu baru diikuti wanita," kata tant***. "#layakmarried #layakmenikah #layakwedding (Mila Yakup Menikah) #layakbersama (Mila Yakup bersama) @jscmila," sambung zenic***. "#YaKUPMILast Yakup dan mila last till forever and ever . Congratss kakk @jscmila," timpal mahru***.

