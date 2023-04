JAKARTA - Artis Jessica Mila kabarnya hanya tinggal menghitung hari sebelum akhirnya dipersunting oleh kekasihnya, Yakup Hasibuan. Berbagai persiapan jelang hari bahagianya tersebut pun telah dilakukan oleh perempuan 30 tahun tersebut.

Salah satunya adalah soal foto prewedding. Pasangan yang menjalin asmara selama kurang lebih 1 tahun ini diketahui sudah menggelar sesi prewedding yang cukup kental dengan adat Batak.

Tak tanggung-tanggung, keduanya terlihat menggelar sesi pemotretan dengan latar Danau Toba yang menjadi salah satu ikon dari daerah Sumatera Utara. Dalam sesi pemotretan itu, suasana adat batak begitu kental terasa.

Bukan hanya menjalani prewedding dengan busana adat saja. Pasangan ini juga sempat mengambil beberapa gambar untuk kebutuhan video yang memperlihatkan mereka memperagakan sedikit manortor atau menari tor tor yang kental dengan budaya batak.

Keindahan Danau Toba yang begitu eksotis bahkan terlihat jelas dari cuplikan sesi pemotretan yang dibagikan Mila melalui akun Instagram pribadinya.

Bintang Imperfect ini berjanji jika dirinya akan segera membagikan beberapa foto-foto dan video dari sesi pemotretan prewedding yang telah dilakukannya. Mila begitu bahagia bisa berfoto dengan latar Danau Toba yang begitu indah serta bertemu dengan warga setempat.

"Wonderful Indonesia. Still amazed of the beautiful scenery and people of Danau Toba. Bikin gak sabar balik lagi. Anyway, more pictures and video coming soon yaa!," tulis Jessica Mila dikutip dari unggahan instagram pribadinya, Rabu, 19 April 2023.

Sebagaimana diketahui, Jessica Mila telah dilamar oleh kekasihnya pada Agustus 2022 lalu. Momen tersebut bahkan berlangsung saat mereka tengah berlibur bersama di Bali. Sampai saat ini, Mila diketahui masih belum membocorkan kapan pesta pernikahannya akan digelar. Akan tetapi, salah satu netizen di TikTok mengatakan bahwa pesta adat antara Mila dan Yakup akan berlangsung di 6 Mei 2023 mendatang di Balai Samudera, Kelapa Gading, Jakarta Utara. "Kak Jessica udah jadi boru Damanik, nanti pesta adatnya tanggal 6 Mei. Kebetulan aku Hasibuan dapat undangan adatnya. Pestanya di Balai Samudra Kelapa Gading," tulis akun sica*** di TikTok.

