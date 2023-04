JAKARTA - The Strange Thing About the Johnsons adalah sebuah film pendek drama horor psikologis Amerika Serikat tahun 2011 yang ditulis dan disutradarai oleh Ari Aster. Film ini dibintangi Billy Mayo, Brandon Greenhouse, dan Angela Bullock sebagai anggota keluarga pinggiran kota di mana sang anak terlibat dalam hubungan incest.

Ini adalah film pendek berdasarkan tesis Ari Aster saat belajar di sekolah pascasarjana Institut Film Amerika di California. Kemudian film ini diputar di festival film pada tahun 2011, tayang perdana di Festival Film Slamdance di Utah pada 22 Januari, sebelum bocor secara online pada bulan November dan pergi.

Sinopsis The Strange Thing About the Johnsons

Pada tahun 1995, Sidney Johnson, seorang penyair terkenal, secara tidak sengaja menyela putranya yang berusia dua belas tahun, Isaiah, melakukan masturbasi. Sidney meminta maaf dan meyakinkan putranya bahwa tindakan itu wajar, tidak menyadari bahwa Isaiah melakukan masturbasi pada foto dirinya saat masih muda.

Pada tahun 2009, selama resepsi pernikahan Isaiah, ibu pemimpin keluarga Johnson, Joan, menemukan putranya di bagian terpencil halaman belakang melakukan fellatio di Sidney yang tampak tertekan. Namun, terlepas dari tindakan mengganggu yang dia saksikan, Joan hanya membutuhkan waktu sejenak untuk mendapatkan kembali ketenangannya sebelum melanjutkan pesta seolah-olah tidak terjadi apa-apa.

Kemudian pada hari itu, saat Joan sedang mandi, Sidney meninggalkan memoar yang diketik di bawah bantalnya berjudul Cocoon Man: Confessions oleh Sidney Johnson, di mana dia menceritakan tahun-tahun pelecehan seksual yang dia alami di tangan putra mereka. Sayangnya, Isaiah akhirnya menemukan memoar tersebut sebelum Joan dapat melihatnya dan menghadapkan Sidney di ruang kerjanya malam itu, memberitahunya bahwa dia akan menghancurkannya dan memperingatkan dia untuk tidak mencetak salinan lagi.

Beberapa waktu kemudian, saat Sidney sedang mendengarkan rekaman self-help di kamar mandi, Isaiah mendobrak pintu yang terkunci dan memperkosanya sebelum menyuruhnya "memasukkan itu ke dalam bukunya" sesudahnya. Sementara itu, di kamar tidur, Joan mendengar perjuangan melalui dinding tapi tidak melakukan apapun untuk menghentikannya; sebaliknya, memilih untuk meredamnya dengan menaikkan volume di televisi.

Keesokan harinya, Sidney menghapus salinan rahasia "Cocoon Man" dari bawah papan lantai dan mencoba untuk meninggalkan rumah bersamanya, yang mengarah ke konfrontasi lain dengan Isaiah yang menegurnya dan mengatakan bahwa dia sama bersalahnya dengan dia sebelum mencoba membujuk. dia untuk menyerahkan memoar itu. Namun, Sidney yang putus asa secara emosional hanya berlari keluar rumah dan ke jalan hanya untuk ditabrak dan dibunuh oleh sebuah van yang melaju.

Setelah pemakaman Sidney, Joan yang dilanda kesedihan akhirnya memutuskan untuk menghadapi Isaiah, menanyakan kepadanya tentang apa yang terjadi 10 tahun yang lalu selama malam prom yang menyebabkan ayahnya mengunci diri di kamar mandi dan menangis berjam-jam. Mencoba menghindari pertanyaan, Isaiah mengatakan bahwa dia tidak ingat tetapi Joan bertanya apakah saat itulah "semua ini" dimulai.

Isaiah mencoba meyakinkan Joan bahwa dia mengalami delusi, tetapi dia hanya tertawa sebelum bertanya bagaimana dia bisa membunuh ayahnya sendiri, menyebabkan dia menyerang secara fisik dan mengklaim bahwa dia "mencintainya lebih baik daripada dia" yang menyebabkan argumen mereka meningkat menjadi pertarungan penuh sampai mati.

Selama perjuangan Joan mencakar wajah Isaiah yang menyebabkan dia melemparkannya ke seberang ruangan dan mencoba mencekiknya, hanya Joan yang menikamnya dengan pisau terdekat untuk membela diri. Marah, dia menendang perutnya sebelum mencoba memaksa kepalanya lebih dulu ke perapian yang menyala. Beruntung baginya, besi api memungkinkan Joan melarikan diri dari cengkeraman Isaiah dan membunuhnya dalam keadaan sedih dan marah. Setelah kehilangan keluarganya, Joan yang benar-benar putus asa melempar salinan terakhir Cocoon Man ke dalam api.

