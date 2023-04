SEOUL - Son Seok Gu digaet membintangi proyek terbaru Hong Sisters, duo kakak adik penulis skenario populer Korea Selatan. Serial berjudul Can This Love Be Translated? itu kabarnya mengusung genre drama romantis.

“Benar, dia mendapat tawaran tersebut dan masih mempertimbangkannya dengan sangat positif,” ujar SBD Entertainment mewakili sang aktor seperti dikutip dari Soompi, pada Kamis (13/4/2023).

Drama tersebut berkisah tentang seorang perempuan bernama Cha Shin Hye yang bekerja sebagai juru bahasa. Dia kemudian bertemu seorang aktor papan atas bernama Joo Ho Jin.

Shin Hye kemudian bekerja pada Ho Jin yang berkarier di luar negeri. Menariknya, kedua orang ini berkomunikasi dengan bahasa cinta yang sangat bertolak belakang yang membuat mereka kerap salah paham satu sama lain.

Jika Son Suk Gu menerima tawaran untuk membintangi drama ini, maka dia akan berperan sebagai Joo Ho Jin. Sejauh ini, rumah produksi drama tersebut belum mengumumkan aktris yang dibidik untuk memerankan karakter Cha Shin Hye.

Serial Can This Love Be Translated? akan ditulis oleh Hong Sisters yang sebelumnya menggarap sederet drama populer, seperti Hotel Del Luna, Master’s Sun, You’re Beautiful, My Girlfriend is a Gumiho, dan Alchemy of Souls.*

