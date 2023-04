HOT GOSIP pagi ini Sabtu (8/4/2023), diawali dengan aktor Verrell Bramasta membagikan momen langka ketika orangtuanya yakni Ivan Fadilla dan Venna Melinda bertemu di rumahnya. Mereka berusaha menjalin silaturahmi sekalipun berstatus sebagai mantan suami istri.

Dalam unggahan video TikTok sang aktor, orangtuanya memang tidak terlihat berdekatan. Posisi Ivan sudah berada di pintu ingin pamit pulang bersama istri dan anaknya.

Ivan dan Venna masih terlihat canggung. Verrell pun beberapa kali sempat menggoda kedua orangtuanya itu. Bahkan, ia sempat meminta agar orangtuanya berfoto bersama. Namun, sang ayah sepertinya menolak.

"Perkumpulan para mantan, silaturahmi tetap terjaga,"tulis Verrell Bramasta dalam keterangan video TikTok yang diunggahnya, Kamis (6/4/2023).

Salah satu netizen pun mempertanyakan kecanggungan yang terlihat dalam pertemuan itu. Ia membandingkan hubungan kedua orangtua verrell dengan Krisdayanti dan Anang Hermansyah yang sudah tampak tak canggung berada dalam satu acara dan berfoto bersama dengan pasangan masing-masing.

"Kenapa mereka nggak bisa kaya KD dan Anang ya, yang sama-sama welcome dengan pasangan," tulis @W1***

Verrell pun membalas pertanyaan itu dengan bijak. Ia berharap agar suatu saat nanti keinginan netizen tersebut dapat terwujud.

"Bismillah, semoga waktu yang bisa menyatukan ya," jawab Verrell.

Hot gosip selanjutnya datang dari pasangan selebritis Korea Selatan, Lee Seung Gi dan Lee Da In. Pasangan aktor ini, telah menggelar upacara pernikahan mewah secara tertutup, pada 7 April 2023.

Mengutip Koreaboo, Jumat (7/4/2023), keduanya mengucap janji pernikahan dengan latar hiasan mawar putih. Lee Da In tampil menawan dengan gaun putih dan mahkota, sementara Lee Seung Gi gagah dengan jas hitam.

Sederet artis ternama Korea, seperti Lee Dong Wook, Yoo Jae Suk, Cha Eun Woo, dan Kang Ho Dong tampak hadir dalam pernikahan tersebut. Di lain pihak, Lee Da In hanya didampingi keluarga intinya, termasuk sang ibu, Kyeon Miri dan kakak perempuannya, Lee Yoo Bi.

Lee Seung Gi bahkan menyanyikan lagu hits miliknya, Will You Marry Me khusus untuk sang istri di resepsi pernikahan. Dia membuka penampilannya dengan berlutut di hadapan sang istri.

Lee Seung Gi dan Lee Da In go public dengan hubungan mereka pada Mei 2021, setelah saling mengenal sebagai senior dan junior. Kemudian aktor Hwayugi itu mengumumkan rencana pernikahan mereka, pada 7 Februari 2023.*