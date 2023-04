JAKARTA - RCTI menghadirkan tontonan seru untuk Anda sekeluarga di Minggu pagi lewat serial animasi KIKO. Pekan ini, membawa tema Get Out and Work Out yang tak boleh Anda lewatkan.

KIKO dan kawan-kawan Terdengar suara-suara aneh dan penampakan di stadion ketika latihan sepakbola. Kiko mencoba mencari tahu sosok yang mencoba menakutinya agar latihan bisa dilanjutkan.

Di sisi lain, Kiko dan Wilda mendampingi para manula yang mengadakan tur di museum. Namun di sana tampaknya tak ada hal menarik dan membosankan.

Patimo dan Karkus akhirnya mengajak para kakek untuk melakukan kegiatan yang lebih menantang yaitu outbound. Apakah para manula ini mau menerima ajakan mereka?

Langsung saja ikuti keseruan Kiko dalam episode Get Out and Work Out, Minggu, 9 April 2023 pukul 09.00 WIB hanya di RCTI. Program animasi KIKO juga dapat disaksikan di aplikasi RCTI+ atau www.rctiplus.com

Jangan lupa, KIKO tayang dua kali seminggu dengan tema KIKO Sabtu Ceria Episode "Be Healthy, Be Happy" pukul 07.30 WIB dan KIKO Minggu Seru Episode "Get Out and Work Out" pukul 09.00 WIB.

KIKO adalah animasi yang diproduksi MNC Animation, bisnis unit dari MNC Pictures yang merupakan anak usaha MNC Digital Entertainment. Tentunya selalu berkomitmen untuk memberikan tontonan yang seru untuk masyarakat Indonesia.