SEOUL - Jinyoung GOT7 telah mendaftar untuk wajib militer (wamil) pada bulan depan sebagai tentara aktif.

Kabar tersebut awalnya tersiar dari JTBC News yang melaporkan bahwa Jinyoung akan mendaftar pada bulan Mei sebagai tentara aktif.

Menanggapi kabar tersebut, sumber dari BH Entertainment, agensi yang menaungi Jinyoung GOT7 juga membenarkannya.

“Artis agensi kami Park Jinyoung akan menerima pelatihan militer dasar di pusat pelatihan [mulai] pada hari Senin, 8 Mei dan memenuhi tugas militernya sebagai tentara aktif,” kata sumber tersebut seperti dikutip dari Koreaboo.

Diketahui, Jinyoung GOT7 sedang disibukkan dengan aktivitas individunya sebagai seorang aktor.

Jinyoung pertama kali debut pada 2012 lalu sebagai member boy group JJ Project bersama Jay B. Setelah itu, ia juga debut sebagai aktor pada tahun yang sama melalui drama KBS2 “Dream High 2”.

Kemudian pada 2014, Jinyoung kembali debut sebagai anggota GOT7. Sejak itu, ia telah merilis banyak hits dengan GOT7.

Berdampingan dengan kariernya sebagai aktor dengan membintangi berbagai drama seperti "The Legend of the Blue Sea", "He Is Psychometric", "When My Love Blooms", "The Devil Judge", "Yumi's Cells", dan masih banyak lagi.

Selain itu, pada 18 Januari 2023 lalu Jinyoung merilis mini album solonya yang bertajuk 'Chapter 0: WITH'.*

