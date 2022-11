SEOUL - Kabar gembira datang untuk Ahgase, sebutan fans GOT7. Jinyoung mengumumkan bahwa ia akan merilis album solo serta mengadakan fanmeeting di Korea pada Januari 2023.

Diketahui, penyanyi sekaligus aktor 28 tahun itu sempat merilis single, 'DIVE' pada Juli lalu. Ia juga berpartisipasti dalam comeback GOT7 pada bulan Mei. Comeback GOT7 itu cukup spesial lantaran itu comeback pertama mereka setelah keluar dari JYP Entertinment. JB, Mark, Jinyoung, Jackson, Youngjae, Yugyom, dan Bambam merilis mini album bertajuk 'Self-Titled' dengan single andalan 'NANANA'.

Kesibukkan Jinyoung sebagai penyanyi juga diimbangi dengan kariernya yang melejit sebagai aktor. Jinyoung memang telah menandatangi kontrak eksklusif dengan BH Entertainment pada 2021 lalu.

Keseriusan Jinyoung dalam dunia akting memang tak bisa diragukan, baru-baru ini ia mencuri perhatian seetelah membintangi dalam drama 'Yumi's Cells' dan beradu akting dengan Kim Go-eun. Selain itu, ia juga pernah membintangi beberapa drama hits seperti He is Psychometric, The Devil Judge, When My Love Blooms, dan masih banyak lagi.

