SEOUL - Lama ditunggu, GOT7 akhirnya resmi merilis mini album self-titled dan video musik NANANA, pada 23 Mei 2022. Ini merupakan album perdana mereka setelah meninggalkan JYP Entertainment, pada 2021.

Tak lama setelah dirilis, ‘GOT7’ sukses merajai chart iTunes Top Albums di 83 negara. Selain Indonesia, album itu juga menguasai chart itu di Brasil, Meksiko, Jerman, Denmark, Spanyol, dan Turki.

Sementara lagu NANANA mendominasi chart iTunes Top Songs di 57 negara, termasuk Malaysia, Hong Kong, India, Mesir, Kolombia, Nepal, Hungaria, Argentina, dan Singapura.

Sementara lagu-lagu lainnya dalam album tersebut: Don’t Leave Me Alone, Drive Me to The Moon, TRUTH, Don’t Care About Me, dan TWO, juga menguasai iTunes Top Song di beberapa negara, seperti Laos, Thailand, dan Vietnam.*

(SIS)