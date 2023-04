HOT GOSIP pagi ini Selasa (4/4/2023), diawali dengan kabar bahagia dari Nikita Mirzani yang akhirnya dilamar sang kekasih, Antonio Dedola.

Momen itu dibagikan Nikita Mirzani dalam akun Instagramnya, @nikitamirzanimawardi_172. Dalam Instagram story, wanita 37 tahun itu merepost beberapa momen yang diambil teman-temannya.

Padahal, awalnya Nikita Mirzani yang berniat memberikan kejutan untuk sang kekasih yang berulang tahun dengan makan malam di sebuah restoran mewah bersama rekan-rekannya.

Namun tak disangka, ibu tiga anak itu malah dilamar sang kekasih yang berasal dari Jerman itu. dalam video terlihat Antonio berlutut di depan Nikita Mirzani.

Antonio membawa bunga mawar yang tengahnya sudah diberi cincin berlian berwarna putih besar. Ada pula tulisan "Will You Marry Me?" pada momen tersebut.

Nikita Mirzani tampak begitu bahagia dan salah tinggah. "Gimana ya jawabnya... Yes, I do," ujarnya.

Setelah mendapat jawaban 'yes' dari Nikita, Antonio pun langsung memasangkan sebuah cincin berlian besar di jari manis Nikita Mirzani.

Dalam video yang diambil Fitri Salhuteru, Nikita Mirzani mengaku sangat bersyukur setelah dilamar oleh Antonio.

"Gimana rasanya dilamar?," tanya Fitri Salhuteru.

"Gitu ya rasanya," ucap Nikita Mirzani dengan raut wajah yang begitu sumringah.

"Dikasih cincin besar gimana rasanya?," tanya Fitri Salhuteru lagi sambil meminta Nikita memperlihatkannya.

"Bersyukur intinya, karena memang ternyata jodoh akan datang dengan sendirinya," jelas Nikita.

Sementara itu diketahui, Nikita Mirzani dan Antonio Dedola sudah berpacaran sejak 2022. Bahkan, Antonio yang menemani Nikita saat memiliki masalah hingga harus mendekam di penjara. Antonio dengan sabar ikut merawat ketiga anak Nikita. Bahkan, pria 32 tahun itu kini cukup dekat dengan kedua putra Nikita Mirzani. Hot gosip selanjutnya datang dari Ira Riswana. Sang putra, Maulana Malik Ibrahim menabrak seorang pelajar bernama Syamil hingga tewas. Didampingi kuasa hukumnya, aktris 45 tahun ini menyambangi Polres Metro Jakarta Selatan, Senin (3/4/2023). BACA JUGA: 7 Artis Indonesia yang Berasal dari Lombok Ira mengaku turut mendampingi proses hukum yang tengah dijalani putra ketiganya ini. Di sisi lain, keluarga korban disinyalir mengajukan beberapa permintaan sebagai syarat damai. "Pihak dari almarhum meminta ingin membangun masjid seharga dari mobil yang menabrak (Mercy). Kita bilang kurang relevan karena kejadian ini bukan yang kami mau," kata Olop Turnip selaku kuasa hukum keluarga Ira Riswana. "Ini kecelakaan yang terjadinya adalah adanya pelanggaran lampu merah dari pihak motor," imbuhnya. Tak hanya itu, Ira juga menyebut keluarga korban meminta mereka menanggung biaya sekolah salah satu anaknya. "Dari pihak mereka juga meminta saya menyekolahkan adiknya sampai selesai dan memberikan rincian tahlilan dan semuanya, kami punya buktinya," bebernya. "Dari pihak korban juga ada pengancaman terhadap kami seperti akan memviralkan, itu ada buktinya semua pada kami," lanjut Ira Riswana. Sekadar informasi, insiden kecelakaan anak Ira Riswana ini terjadi di kawasan Ragunan Jakarta Selatan. Saat itu, Maulana Malik Ibrahim yang mengendarai Mercy, menabrak seorang pelajar bernama Syamil (18). Korban disinyalir menerobos lampu merah dengan kendaraan bermotornya. Alhasil, kecelakaan pun tak terelakkan. Korban lantas dibawa ke RSUD Pasar Minggu. Namun sayang, nyawanya tak tertolong. "Jadi saya juga sebagai seorang ibu, saya turut prihatin. Saya tahu rasanya bagaimana kehilangan seorang anak, ini namanya kecelakaan bukan sebuah pembunuhan dan memang siapa yang mau celaka itu kan tidak ada," tutup Ira Riswana.

