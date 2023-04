JAKARTA – Sinopsis film The Expendables 2 akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Film ini bergenre aksi yang dirilis tahun 2012, yang disutradarai oleh Simon West dan dibintangi oleh Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li, Dolph Lundgren, Chuck Norris, Jean- Claude Van Damme, Terry Crews, Liam Hemsworth, Randy Couture, Bruce Willis hingga Arnold Schwarzenegger.

Film ini adalah sekuel dari film sebelumnya yang rilis tahun 2010 dengan judul yang sama, The Expendables. Film kedua ini masih menceritakan kelompok tentara bayaran the Expendables, saat mereka melakukan misi yang tampaknya sederhana yang berkembang menjadi pencarian balas dendam terhadap tentara bayaran saingan Jean Vilain, yang membunuh salah satu dari mereka dan mengancam dunia dengan senjata yang mematikan.

Film ini mendapat banyak ulasan yang positif dari para kritikus film dan mendapat rating sebesar 6.6/10 di situs resmi IMDb.

Sinopsis Film The Expendables 2

Film ini mengisahkan tentang tentara bayaran bernama The Expendables yang dipimpin oleh Barney Ross (Sylvester Stallone). Mereka akhirnya kembali ke New Orleans, Billy (Liam Hemsworth) berbicara kepada Ross, bahwa dia akan segera pensiun dan berniat tinggal bersama pacarnya Sopia, pada akhir bulan.

Akhirnya Ross terpaksa menerima misi dari Mr. Church (Bruce Willis) seorang agen CIA, untuk mengambil barang dari pesawat yang jatuh karena kecelakaan di daerah Albania. Church mengirim pakar teknis Maggie Chan (Yu Nan) bersama the Expendables. Di Albania the Expendables mengambil barang tersebut, tetapi kemudian disergap oleh Jean Vilain (Jean-Claude Van Damme) seorang penjahat internasional dan pedagang senjata, sebagai tangan kanannya Hector (Scott Adkins) dan kelompok tentara bayarannya bernama, the Sangs yang telah menculik Billy.

Vilain meminta barang itu sebagai bentuk pertukaran dengan nyawa Billy. Expendables menyerahkan barang itu, tetapi dengan cepat Vilain menusuk jantung Billy dengan pisau dan melarikan diri bersama Sangs dengan helikopter. Ross memulihkan catatan untuk Sophia dari tubuh Billy dan tim mengubur rekan mereka yang telah gugur, bersumpah akan membalas dendam kepada Vilain.

Maggie menginformasikan kepada mereka bahwa benda yang diambil itu merupakan sebuah komputer dengan lima ton plutonium murni yang ditinggalkan di tambang oleh Uni Soviet setelah Perang Dingin. Vilain bermaksud untuk mengambil barang itu dan menjualnya.

The Expendables bisa melacak sinyal komputer tersebut untuk mengikuti Vilain, yang membawa mereka ke Bulgaria dan mereka menginap di tempat pangkalan militer Rusia yang sudah kosong.

Keesokan harinya, tim Expendables tiba-tiba disergap oleh the Sangs dengan sebuah tank. Expendables mencoba untuk mengalahkan mereka namun Expendables kehabisan amunisi. Mereka akhirnya, diselamatkan oleh teman lama Ross, Booker (Chuck Norris), yang dengan cepat mengalahkan the Sangs dan juga tanknya.

Sebelum pergi, Booker memberi tahu ke tim Expendables bahwa ada kelompok di desa terdekat yang penduduknya juga menentang Vilain. Di sisi lain, Hector dan Vilain mulai menggali plutonium dan mengumpulkannya.

Setelah sampai di desa tersebut, Expendables menemukan penduduk setempat yang diambil dan dipekerjakan sebagai budak di tambang, tidak pernah kembali dan para penduduk wanita meminta bantuan ke tim Expendables untuk diselamatkan. The Sangs pun tiba, untuk mengambil lebih banyak penduduk desa, tetapi disergap oleh Expendables dan dibunuh. Setelah menemukan Vilain dan juga tambang, Expendables segera menyerang area tersebut dengan pesawat mereka sebelum sengaja menabrak tambang. Expendables menyelamatkan penambang yang diperbudak, tetapi Vilain dan Hector berhasil melarikan diri dengan membawa plutonium. Vilain dari jarak jauh meledakkan bahan peledak di tambang dan mengakibatkan tambah itu runtuh dan menjebak para penambang dan Expendables. Bagaimana kisah selengkapnya? Akankah tim Expendables dapat membalaskan dendamnya? Saksikan hanya di layar kaca Indonesia pada (4/4/2023) jam 21.45 WIB.

