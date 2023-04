JAKARTA – Sinopsis film London Has Fallen akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Film ini bergenre aksi thriller yang dirilis tahun 2016, disutradarai oleh Babak Najafi dan dibintangi oleh Gerard Butler, Aaron Eckhart, Morgan Freeman dan Angela Bassett.

Film ini mengisahkan Mike Banning terjebak dalam rencana untuk membunuh semua pemimpin dunia yang hadir dan film ini merupakan sekuel dari film sebelumnya berjudul Olympus Has Fallen yang dirilis tahun 2013. Banyak kritikus film yang memberikan ulasan negatif dan ada juga yang positif, film ini mendapat rating sebesar 5.9/10 di situs resmi IMDb.

Sinopsis Film London Has Fallen

Film ini bermula ketika badan intelijen G7 menemukan pedagang senjata Pakistan dan dalang teroris Aamir Barkawi di kompleksnya dan mengizinkan serangan pesawat berkendali jarak jauh milik Angkatan Udara AS selama pernikahan putrinya, membunuh keluarga Barkawi dan tampaknya Barkawi (Alon Moni Aboutboul) sendiri.

Dua tahun berlalu, James Wilson selaku Perdana Menteri Inggris meninggal dunia dan G7 bersiap untuk menghadiri pemakamannya di London. Lynne Jacobs (Angela Bassett) yang menjabat sebagai Direktur Dinas Rahasia memberi tugas kepada Agen Mike Banning (Gerard Butler) untuk memimpin misi keamanan luar negeri Presiden Amerika Benjamin Asher (Aaron Eckhart).

Namun Istri dari Banning, Leah (Radha Mitchell) akan melahirkan dalam beberapa minggu lagi. Kemudian rombongan Kepresidenan AS tiba melalui Air Force One di Bandara Stansted, dan Banning mengatur kedatangan lebih awal di di London dengan Marine One.

Saat Mobil Kepresidenan AS sampai di Katedral St. Paul, pasukan besar tentara bayaran yang dipimpin oleh putra Barkawi, Kamran (Waleed Zuaiter) melaksanakan serangan di kota yang menyamar sebagai Polisi Metropolitan, Pengawal Ratu, dan penanggap pertama lainnya, menewaskan lima pemimpin dunia, merusak bangunan utama dan menimbulkan kepanikan massal.

Kedatangan awal Asher menghentikan serangan St. Paul dan Banning memulangkan dia dan Jacobs ke Marine One. Setelahnya teroris menghancurkan helikopter yang sedang melaksanakan pengawalan ketat dengan rudal Stinger dan mengakibatkan helikopter yang rusak mendarat secara darurat di Hyde Park.

Jacobs ternyata luka parah dan berbicara kepada Banning untuk berjanji tetap hidup demi anaknya dan untuk membalaskan dendam ke mereka yang bertanggung jawab atas serangan itu. Setelah kejadian itu, adanya pelarangan untuk mengawal Presiden Asher ke London Underground saat kekuatan kota hilang dan penduduk berlindung di dalam ruangan.

Di sisi lain, Allan Trumbull (Morgan Freeman) sebagai Wakil Presiden Amerika menyelidiki kejadian tersebut dengan berkerja sama dengan pemerintah Inggris saat mencoba melacak Presiden. Tiba-tiba dia menerima telepon dari Barkawi, bahwa masih hidup dan beroperasi di Sanaa. Mencari balas dendam atas serangan pesawat tak berawak yang membunuh putrinya, dan telah meracuni Wilson untuk memancing G7 ke London, Barkawi berjanji untuk menyiarkan eksekusi Asher secara online jika Kamran menangkapnya. Kemudian Trumbull meminta stafnya untuk menemukan aksi teroris Barkawi yang diketahui dan menemukan hubungan apa pun dengan serangan itu, sementara otoritas Inggris memberhentikan semua responden pertama sehingga siapa pun yang dibiarkan terbuka dapat diidentifikasi sebagai teroris. Bagaimana kisah selengkapnya? Saksikan hanya di layar kaca Indonesia pada (3/4/2023) jam 21.45 WIB.

