JAKARTA – Sinopsis film Jumanji: The Next Level akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Film ini bergenre aksi petualangan fantasi yang dirilis tahun 2019, disutradarai oleh Jake Kasdan dan dibintangi oleh Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan, Nick Jonas, Alex Wolff, Morgan Turner, Ser'Darius Blain dan Madison Iseman.

Film ini berlangsung dua tahun setelah film sebelumnya yang berjudul Jumanji: Welcome To The Jungle. Masih menceritakan kelompok remaja yang sama dengan film sebelumnya, namun dengan kisah petualangan yang jauh lebih menegangkan dan ekstrem, mereka akhirnya terjebak di Jumanji sekali lagi. Film ini mendapat banyak ulasan positif maupun negatif dari kritikus film dan film ini mendapat rating sebesar 6.7/10 di situs resmi IMDb.

Sinopsis Film Jumanji: The Next Level

Film ini masih mengisahkan kembali tokoh di avatar Jumanji yaitu, Smolder Bravestone (The Rock), Franklin Finbar (Kevin Hart), Ruby Roundhouse (Karen Gillan) dan Professor Sheldon Oberon (Jack Black).

Dua tahun setelah petualangan mereka di dalam Jumanji, Spencer Gilpin, Fridge, Martha Kaply, dan Bethany Walker memiliki rencana untuk bertemu selama liburan Natal untuk membahas tahun pertama mereka di luar sekolah. Sehari sebelum pertemuan, Spencer merasa sedih karena hidupnya tidak seperti teman-temannya saat keluar dari Jumanji. Ketika dia terlambat untuk pertemuan, teman-temannya mengunjungi ibunya dan disambut oleh kakek Spencer, Eddie, dan teman lama Eddie, Milo Walker.

Mereka sadar bahwa Spencer telah memasuki permainan game Jumanji lagi. Kemudian Eddie dan Milo juga tersedot ke dalam permainan secara tidak sengaja sementara Bethany tertinggal dan terpaksa pergi ke pemain Jumanji lainnya, Alex Vreeke, untuk meminta bantuan.

Kemudian mereka memasuki kembali game Jumanji dan menjadi avatar dalam game tersebut. Eddie menjadi avatar Smolder, Milo menjadi avatar Franklin, Fridge menjadi avatar Sheldon, Martha menjadi avatar Ruby dan Bethany menjadi karakter Horse.

Mereka kemudian bertemu dengan karakter NPC bernama, Nigel Billingsley seorang pemandu dalam game Jumanji, ia menceritakan bahwa Jumanji sedang menderita kekeringan parah. Untuk bisa kembali ke dunia nyata, mereka harus menyelesaikan kisah dalam game dan mengakhiri kekeringan dengan memulihkan kalung ajaib yang bernama Falcon Heart, yang dicuri oleh panglima perang dan rival dari Bravestone, Jurgen the Brutal.



