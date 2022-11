JAKARTA - Jumanji: Welcome to The Jungle sebuah film fantasi yang bakal tayang, Selasa (29/11/2022) pukul 21.45 WIB. Film ini diproduksi di Amerika Serikat yang dirilis tahun 2017. Disutradarai oleh Jale Kasdan, ditulis bersama oleh Chris McKenna, Erik Sommers, Scott Rosenberg, dan Jeff Pinkner.

Film ini dibintangi oleh Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan, Nick Jonas, dan Bobby Cannavale. Angsuran ketiga dari waralaba Jumanji, setelah Zathura: A Space Adventure (2005), dan sekuel langsung dari Jumanji (1995), yang didasarkan pada buku anak-anak tahun 1981 dengan nama yang sama oleh Chris Van Allsburg.

Ceritanya berfokus pada sekelompok remaja yang menemukan Jumanji, sekarang berubah menjadi video game dua puluh dua tahun setelah peristiwa film 1995. Mereka menemukan diri mereka terjebak dalam permainan sebagai satu set karakter dewasa, berusaha untuk menyelesaikan pencarian bersama pemain lain yang telah terjebak sejak 1996.

Berdasarkan trailer yang dimuat di laman IMBd.com alur kisah film Jumanji: Welcome to The Jungle (2017) seorang remaja bernama Alex Vreeke menemukan papan permainan Jumanji saat ia jaging di kawasan pantai. Papan itu hanya diletakkan di rumah, lalu ia memainkan konsol video game. Tak disangka, papan Jumanji mendadak berubah menjadi kaset video game di malam hari.

Saat Alex memainkan kaset di konsolnya, ia terseret masuk ke dalam konsol dan menghilang, pada tahun 1996. Dua puluh tahun kemudian, siswa sekolah menengah bernama Spencer Gilpin, dan Anthony mendapatkan hukuman dari sekolah. Saat dihukum mereka bertemu dua siswanya yang juga dihukum, yaitu Bethany Walker, dan Martha Kaply.

Mereka dihukum untuk membersihkan ruang bawah tanah sekolah. Di sela-sela itu, Spencer menemukan kaset konsol Jumanji, dan memainkannya. Masing-masing memilih salah satu dari lima karakter dalam permainan video game. Akan tetapi, hanya karakter pilot yang tidak bisa dipilih. Sehingga membuat mereka terseret masuk ke dalam konsol.

Mereka terdampar di hutan dan tubuh mereka juga berubah menjadi karakter yang mereka pilih. Spencer berubah menjadi arkeolog, dan Anthony menjadi ahli zoologi, sedangkan Martha menjadi Ruby Roundhouse, serta Bethany sebagai kartografer.

Setelah mereka berubah menjadi karakter yang ada di konsol video game. Sempat panik, dan hampir saja dimakan kuda nil, lalu mereka melarikan diri ketika gerombolan kuda nil menyerang. Suatu ketika, mereka bertemu seseorang bernama Nigel yang memberitahu mereka sedang berada di Jumanji sebagai respons dari surat yang ditulis Nigel untuk Spencer.

Dalam surat itu tertulis jika Nigel menjadi bagian sebuah ekspedisi yang dipimpin John Van Pelt. Berniat mengambil batu permata legendaris yang dinamakan Mata Jaguar. Mereka pun berhasil mengambil batu permata itu. Van Pelt seketika memiliki kekuatan untuk mengendalikan seluruh binatang Jumanji.

Bagaimanakah kisah selengkapnya?

(aln)