JAKARTA - Slipknot menjadi penutup Hammersonic Festival 2023 hari kedua di Carnaval Ancol, Jakarta, Minggu (19/3/2023). Slipknot tampil atraktif di depan metalhead Indonesia.

Hammersonic Festival 2023 merupakan pertama kalinya Slipknot tampil di Indonesia. Karena itu, tak ayal bila antusiasme para metalhead Tanah Air begitu luar biasa untuk menyaksikan band Heavy Metal asal Amerika tersebut.

Grup band yang yang terbentuk tahun 1995 tersebut tampil di Empire Stage yang merupakan panggung utama Hammersonic. Grup yang dikenal tampil dengan memakai topeng tersebut tampil pada pukul 22.35 WIB.

Dalam penampilannya, Slipknot membuka panggung lewat lagu Disasterpiece. Lagu tersebut pun sukses memanaskan panggung dan membuat para metalhead kian bersemangat.

Kelar membawakan lagu tersebut, Slipknot langsung menyapa para penonton yang hadir memadati panggung.

"Jakarta make some noise...Put your hands up in the f****g air," teriak vokalis Slipknot Corey Taylor dari atas panggung Hammersonic di Carnaval Ancol, Jakarta, Minggu (19/3/2023).

Kemudian grup band yang tampil begitu energik tersebut melanjutkan penampilannya lewat lagu "Wait and Bleed" dan "All Out Life". Hentakan drum dan distorsi gitar yang begitu liar kian memantik para menonton untuk head bang dan moshing.

Setelah dua lagu tersebut, grup band yang beranggotakan sembilan orang itu mengaku sangat senang akhirnya bisa tampil di Indonesia.

"We are here, Indonesia, akhirnya saya bisa mengucapkan kata yang sudah cukup lama ingin diucapkan dan akhirnya Slipknot ada di Indonesia," ucap Corey.

Lebih lanjut Corey menambahkan, bahwa dia sangat berterimakasih kepada para metalhead Indonesia karena sudah rela bersabar menunggu kehadiran Slipknot yang sempat tertunda akibat pandemi Covid-19

"Setelah waktu yang cukup lama, akhirnya kami bisa tampil di sini, ketika semuanya sudah siap, namun akses seluruh dunia ditutup. Tapi akhirnya bisa hadir disini, terima kasih atas kesabaran kalian," jelas Taylor.

Seakan tak mau kasih kendor para metalhead yang telah hadir di Hammersonic Festival 2023, Slipknot kembali menggeber panggung lewat lagu Sulfur dan Before I Forget.

Di penghujung lagu tersebut, Slipknot merasa takjub dengan crowd yang ada di Indonesia khusunya Hammersonic Festival 2023.

"Oh Tuhan, Indonesia, ini diluar ekspektasi kita, ini salah satu crowd terbaik yang pernah kami rasakan, thank you so much," jelas Corey.

Kemudian, Slipknot membawakan salah satu lagu baru di album baru mereka yang bertajuk The Dying Song. "Slipknot merilis album baru belum lama ini, kami harap kalian suka kami meainkan lagu dari album baru kami," ucap sang front man. Kemudian, Band asal Amerika tersrbut melanjutkan penampilannya dengan sejumlah lagu hits mereka. Antara lain Sulfur, Before I Forget, The Dying, Song Dead memories, Unsainted, The Herectic Anthem, Psychosocial, Duality, Custer, Spit It Out, dan People Shit. Namun diantaea lagu tersebut, yang cukup membuat suasana kian "Pecah" ialah lagu Psychosocial. Pada lagu tersebut, para penonton terlihat bernyanyi bersama disepanjang lagu. Tidak sedikit pula para metalhead yang mengabadikan momen tersebut lewat ponsel mereka. Pada penghujung penampilan, Slipknot menghadirkan lagu Surfacing sebagai lagu pamungkas. Lalu, sebelum pamit dari panggung, Slipknot tak lupa untuk berterima kasih kepada seluruh metalhead yang telah hadir. "Thank you sudah membuat malam ini luar biasa," tutup Corey.

