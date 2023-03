JAKARTA - Trivium memeriahkan gelaran Hammersonic Festival 2023 hari kedua, yang dihelat di Carnaval Ancol Jakarta, Minggu (19/3/2023). Grup band heavy metal asal Amerika tersebut, tampil menghentak panggung utama yakni Empire Stage pada pukul 20.30 WIB.

Dalam penampilannya, kostum sang vokalis terlihat begitu mencolok, karena mengenakan batik. Hal itu seakan menandakan bahwa Trivium sangat cinta dengan Indonesia karena memakai salah satu pakaian tradisional khas Tanah Air.

Setelah membawakan lagu pertama, Trivium tak lupa untuk menyapa ribuan penonton yang sudah memadati Empire Stage. Menariknya, sang vokalis Matt Heafy menyapa penonton dengan bahasa Indonesia.

"Selamat malam, kami Trivium apa kabarmu, indonesia negara yang luar biasa, teriakan lah apa yang mau kamu teriakan," ucap Matt dari atas panggung Empire Stage Hammersonic Festival 2023.

Kemudian, Trivium melanjutkan penampilannya lewat lagu Strife. Saat membawakan lagu tersebut, para personel tampak begitu energik, hingga menularkan semangat kepada para penonton yang hadir untuk moshing dengan lepas.

Lalu, sebelum lagu ketiga dimainkan Matt Heafy mengganti baju batiknya dengan Jersey Timnas Indonesia. Hal itu pun sontak menuai keriuhan penonton yang takjub karena Matt dengan bangga memakai kostum sepakbola kebanggan masyarakat Indonesia.

Adapun lagu ketiga yang dibawakan oleh Trivium adalah "The sin and the sentence". Lagu tersebut dibawakan dengan sangat baik diatas panggung nan megah dengan tata lampu yang spektakuler.

Di penghujung lagu, Matt Heafy kembali mengucap terima kasih dalam bahasa Indonesia dan meminta penonton meneriakkan Trivium.

"Terima kasih, apa kabarmu, lagu berikutnya, tapi sebelum membawakannya, saya minta kalian teriakan trivium trivium," ucap Matt.

Pertunjukan pun kembali berlanjut, Trivium melanjutkan penampilan mereka dengan lagu "Down from the sky", dan "Like A Sword Over Damocles".

Follow Berita Okezone di Google News

Menariknya, setelah membawakan dua lagu tersebut, Trivium menggunakan bahasa gaul anak muda Indonesia yakni "Chuaks". Kemudian Trivium mengajak para penonton untuk membuat circle pit. "Apa kabar bro cuaks, terimakasih, Mari kita buat circle pitLets go lets go chuaks," ucap Matt. Kemudian Trivium pun membawakan beberapa lagu andalannya seperti "To the rats", "The heart from your hate" dan "in waves". Di penghujung penampilan, Trivium mengucapkan terimakasih pada para penonton dan Indonesia "Terimakasih aku cinta indonesia, sampai berjumpa lagi," tutupnya

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.