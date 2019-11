JAKARTA - Slipknot resmi diumumkan sebagai salah satu penampil dalam Hammersonic 2020. Band heavy metal asal Amerika Serikat itu siap mengacak-acak festival musik metal terbesar se-Indonesia yang akan diselenggarakan pada 27 Maret 2020 itu.

Pengumuman Slipknot sebagai headliner diunggah lewat akun Instagram resmi Hammersonic. Dalam pengumuman tersebut, Hammersonic juga langsung memberikan daftar harga tiket yang baru akan bisa dibeli pada 11 November mendatang.

“We are pleased to announce that Slipknot is officially become one of Hammersonic 2020 headliners. Get ready to let the good times roll (Dengan bangga kami mengumumkan Slipknot resmi menjadi salah satu penampil dalam Hammersonic 2020. Bersiaplah untuk menikmatinya),” tulis akun tersebut.

Hadirnya Slipknot sebagai headliner dalam event tersebut disambut meriah para metalhead, sebutan untuk penggemar musik metal. Banyak metalhead yang mengaku tak sabar menyaksikan aksi panggung Joey Jordison cs. "Gila, gila, gila! Selama ini hanya isu setiap pagelaran Hammersonic. Kali ini diwujudkan," tulis akun @putrapramulya. "Woaaa, senang aku tuh. Gimana enggak, ini lebih senang daripada ditembak cowok," tulis akun @florenciairena25. Hammersonic membawa semangat baru untuk pagelarannya pada tahun depan. Setelah sebelumnya terhenti selama satu tahun, Hammersonic akan kembali hadir dengan tema 'The Rise of Empire'. Tiket Hammersonic 2020 dibanderol dari mulai Rp750.000 hingga Rp1,7 juta. Siapakah headlinerselanjutnya yang akan meramaikan pesta musik metal di Tanah Air? Mari kita tunggu.*