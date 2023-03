JAKARTA - Gelaran musik cadas yang paling ditunggu-tunggu pencinta musik metal Tanah Air, Hammersonic Festival 2023, akhirnya bisa terselenggara pada tahun ini, setelah beberapa tahun lalu sempat ditunda akibat pandemi Covid-19.

Hammersonic Festival 2023 ini sendiri akan digelar selama dua hari pada 18 dan 19 Maret 2023 di Carnaval Ancol, Jakarta Utara. Pada festival musik metal terbesar di Asia Tenggara tersebut, turut menghadirkan sejumlah penampil luar biasa di gelaran hari kedua yang akan berlangsung pada Minggu, (19/3/2023).

Pada hari kedua Hammersonic 2023, terdapat lebih dari 25 penampil yang akan menggebrak 5 panggung berbeda. Namun, diantara para penampil yang mengisi hari kedua, terdapat band internasional yang cukup menarik, yakni Slipknot, Trivium, dan Story Of The Year.

Dari banyaknya musisi internasional yang tampil, Slipknot lah yang paling ditunggu-tunggu. Grup band Slipknot terkenal dengan penampilannya yang cukup menarik perhatian. Selain itu, gaya musiknya pun sangat agresif serta menyuguhkan pertunjukan live yang energik, tak ayal bila penampilan Slipknot patut dinantikan di Hammersonic Festival 2023.

Slipknot terkenal dengan citranya yang menarik perhatian, gaya musik yang agresif, dan pertunjukan langsung yang energik dan kacau. Grup musik ini dengan cepat menjadi terkenal setelah merilis album debut Slipknot mereka pada tahun 1999.

Follow Berita Okezone di Google News

Sementara para penampil lokal yang sangat ditunggu-tunggu yaitu Deadsquad, For Revenge, dan Revenge The Fate. Selain itu, terdapat juga beberapa grup band lainnya yang akan turut meramaikan Hammersonic Festival 2023.

Grup band lainnya yang akan tampil yakni Black Flag, Amon Amarth, Comeback Kid, Watain, Batushka, Jeruji, Straight Out, Knosis, Sinister, Within Destruction, Vulvody Nia, Born of Osiris, Stillbirth, Tiny Moving fast, Defying Decay, Muntah Kawat, Disentomb, Beez Nuts, Dreamer, dan Holly Killers.

Namun, Hammersonic Festival 2023 tidak hanya menyuguhkan puluhan band metal ternama, tapi juga menghadirkan 6 panggung mewah yang tentunya akan memanjakan penonton. Dari mulai Empire Stage, Hammer Stage, Sonic Stage, The Beast Stage dan Aphallen Stage

Untuk informasi tiket Hammersonic Festival 2023, dijual dari mulai harga Rp2,65 juta untuk akses dua hari. Di mana harga asli tiket Rp2,3 juta namun ditambah pajak sebesar 15 persen. Pembelian tiket Hammersonic Festival 2023 sendiri bisa melalui www.hamersonic.com selama persediaan masih ada.