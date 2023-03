HOT GOSIP pagi ini Selasa (14/3/2023), dimulai dengan kabar Ammar Zoni yang resmi direhabilitasi di Lido, Sukabumi, Jawa Barat.

Kabar itu disampaikan oleh tim kuasa hukum Ammar Zoni, Fikri. Namun, ia belum mengetahui berapa lama sang aktor akan menjalani rehabilitasi. Tak sendiri, Ammar diketahui menjalani rehab bersama dua tersangka lain yakni RH dan M.

"Jadi menurut keterangan penyidik, mas Ammar dan penyidik sudah menuju ke Lido untuk proses rehabilitasi dan kami ingin mengucapkan terima kasih kepada bapak Kapolres, Pak Kasat dan juga penyidik telah mengabulkan permohonan keluarga dan tim lawyer kami," kata Fikri saat ditemui awak media di Polres Metro Jakarta Selatan, Senin (13/3/2023).

"Ketiganya iya semuanya direhab," sambungnya.

Dalam kesempatan yang sama, Fikri juga mengabarkan respons keluarga Ammar Zoni setelah mengetahui sang aktor akhirnya direhabilitasi.

"Otomatis dari keluarga sih seneng ya karena sudah diterima (asesmennya), karena kan sekali lagi mas Ammar ini kan cuma sebagai pengguna ya jadi rasanya sudah sepantasnya lah untuk melakukan rehab jadi keluarga sih seneng banget," lanjut Fikri.

Seperti diketahui, pesinetron Ammar Zoni kembali terjerat kasus penyalahgunaan narkotika dan ditangkap pada Rabu (8/3/2023). Ia resmi menjadi tersangka dan kemudian dihadirkan dalam jumpa pers di Lobby Polres Metro Jakarta Selatan, Jumat (10/3/2023).

Hot gosip selanjutnya datang dari Syifa Hadju yang sempat ketipu tiket VIP BLACKPINK. Diketahui, Syifa Hadju turut menjadi salah satu penonton konser BLACKPINK hari kedua yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Minggu (12/3/23).

Sayangnya, insiden tak menyenangkan menimpa kekasih Rizky Nazar ini. Syifa mengaku sempat terkena tipu oleh penjual tiket konser yang ia beli. Sebelumnya, Syifa menjual tiket kategori platinum miliknya lantaran sudah mendapat tiket VIP di hari kedua.

“WTS (Want To Sell) BLACKPINK BORN PINK Jakarta Day 2 Platinum, dua tiket harga normal. Alasan jual aku dapat VIP,” tulis Syifa di IG Story-nya, dikutip akun Twitter, @askrlfess.

Rupanya, Syifa terkena tipu dari penjual yang menawarkan tiket kategori VIP untuknya. Tiket tersebut ternyata palsu sehingga Syifa harus mencari tiket lain.

“Guys komedi banget, ternyata yang aku dapet tiket VIP itu ketipu. WTB (want to buy) tiket VIO Soundcheck please udah di venue,” katanya.

Alhasil, menurut pantauan MNC Portal Indonesia, Syifa berhasil mendapatkan tiket konser BLACKPINK yang ia mau, meski sempat terjadi drama dan menjadi korban penipuan.

“Akhirnya, udah lepek lari-larian cari tiket demi BLACKPINK,” tulis Syifa.

Penipuan tiket konser sendiri bukan hal yang baru di Tanah Air. Banyak korban yang membeli tiket dari pihak tidak resmi dan berujung penipuan.