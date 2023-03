LOS ANGELES - Ke Huy Quan menyabet 'Aktor Pendukung Terbaik' di Oscar 2023, pada Senin (13/3/2023).

Film "Everything Everywhere" benar-benar membawa Ke Huy Quan ke tangga kesuksesan dengan memenangkan penghargaan hampir di seluruh event bergengsi tahun ini.

“Ibuku berusia 84 tahun dan dia menonton di rumah, Bu aku baru saja memenangkan Oscar!,” kata aktor berusia 51 tahun itu, sambil menangis saat menaiki panggung, sebagaimana dikutip dari Los Angeles Times.

Quan menjadi aktor kedua keturunan Asia Timur yang mendapatkan penghargaan di Oscar dengan kategori tersebut. Quan menyusul kemenangan mendiang Haing S. Ngor tahun 1984 untuk “The Killing Fields.”

Selain itu, Quan juga mengalahkan sesama nominasi lainnya seperti, Brendan Gleeson “The Banshees of Inisherin”, Brian Tyree Henry “Causeway”, Judd Hirsch “The Fablemans” dan Barry Keoghan “The Banshees of Iniherin”.

Pada film "Everything Everywhere", Quan menunjukkan talenta serba bisa miliknya yang mengesankan. Quan memainkan beberapa karakter sebagai pria yang pekerja keras dan membosankan, prajurit seni bela diri yang berani, ramah tamah, bahkan menjadi masyarakat kelas atas yang berpengalaman.

Quan harus masuk ke dalam berbagai genre, termasuk aksi komedi absurd, drama keluarga dan sesuatu seperti romansa Wong Kar-Wai.

Ke Huy Quan memenangkan penghargaan dengan pidato penerimaannya yang menawan. Seperti di Screen Actors Guild Awards, di mana dia berkata sambil menangis, dan mengungkapkan bahwa momen tersebut cukup emosional bagi dirinya.

“Saya diberi tahu jika menang malam ini. Saya akan menjadi aktor Asia pertama yang memenangkan kategori ini. Ketika saya mendengar hal tersebut, saya segera menyadari bahwa momen ini bukan hanya milik saya, tetapi juga milik semua orang yang menginginkan perubahan.”

Sebelum Oscar, Quan mengumpulkan sekitar 60 penghargaan untuk penampilannya, hanya BAFTA yang tak memenangkannya dan memberikan penghargaan kepada Keoghan.

Diketahui, Quan memulai debutnya pada usia 12 tahun, bersama Harrison Ford dalam "Indiana Jones and the Temple of Doom" (1984) sebagai sahabat karib Indy Short Round, di mana peran Quan yang paling menonjol berikutnya datang pada tahun setelahnya dalam "The Goonies".

Setelah itu, aktingnya sempat surut di pertengahan tahun 90-an dan hanya muncul kadang kala di film dan televisi.