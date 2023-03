LOS ANGELES - Lady Gaga sempat dikabarkan tidak bisa hadir pada malam penghargaan Oscar 2023 karena jadwalnya yang padat.

Diketahui, Lady Gaga saat ini sedang disibukkan dengan syuting film “Joker” terbaru.

Namun, tiba-tiba Gaga mengejutkan semua orang dengan muncul di atas karpet tepat sebelum upacara penghargaan dimulai, dan E!Entertainment mengonfirmasi bahwa wanita 36 tahun ini akan tampil.

Dilansir dari CBS News, Senin (13/3/2023) terlihat Gaga berjalan dengan BloodPop, penulis lagu ‘Hold My Hand’.

Diketahui tahun ini Gaga masuk nominasi lagu terbaik untuk "Hold My Hand" dari "Top Gun: Maverick” melawan "Applause" dari "Tell It Like a Woman", "Lift Me Up" dari "Black Panther: Wakanda Forever", "Naatu Naatu" dari "RRR", dan "This is a Life ” dari “Everything Everywhere All at Once”.

Berita tentang penampilannya yang mengejutkan ini, pertama kali dilaporkan oleh Variety, dan pembawa acara liputan red carpet E! Entertainment yang mengatakan bahwa Gaga ada di sana untuk tampil.

BACA JUGA:

Pada bulan Januari, Gaga merayakan nominasi yang diterimanya dengan memposting gambar karangan bunga besar melalui Instagram. Dilengkapi dengan caption yang mengatakan bahwa menulis lagu bersama BloodPop merupakan pengalaman yang mendalam dan luar biasa yang tidak akan Gaga lupakan.

Penyanyi sekaligus aktris ini sudah masuk nominasi di Oscar empat kali. Pada 2019, ia dinominasikan sebagai aktris terbaik untuk "A Star is Born", dan memenangkan Oscar untuk lagu terbaik untuk "Shallow". Gaga juga dinominasikan untuk lagu terbaik tahun 2016 untuk "Til It Happens to You", dari film dokumenter "The Hunting Ground."

Follow Berita Okezone di Google News

(CLO)

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.