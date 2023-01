LOS ANGELES - Ke Huy Quan pulang tanpa tangan kosong setelah menghadiri Golden Globes Awards 2023.

Dalam ajang bergengsi dunia seni peran itu, Quan berhasil memboyong piala untuk kategori Aktor Pendukung Terbaik lewat film “Everything Everywhere All at Once”.

Dalam kesempatan itu, dia memberikan pidato kemenangan dengan mencurahkan isi hatinya terkait perjalanan kariernya yang sulit sejak masih menjadi bintang cilik.

“Selama bertahun-tahun, saya khawatir saya tidak punya apa-apa lagi untuk ditawarkan. Bahwa apa pun yang saya lakukan, saya tidak akan pernah melampaui apa yang saya lakukan saat anak-anak,” katanya, dikutip dari Vanity Fair pada Rabu (11/1/2023).

Bagi Ke Huy Quan, film “Everything Everywhere All at Once”, khususnya sang sutradara Daniels, telah membawanya kembali ke dunia akting.

Ini sekaligus kesempatan Quan untuk menunjukan lagi bakat miliknya.

“Mereka memberi saya kesempatan untuk mencoba lagi. Segala sesuatu yang telah terjadi sejak itu tidak dapat dipercaya." lanjut Quan.

Dalam kategori Best Performance by an Actor In a Supporting Role, lawan Ke Huy Quan tak main-main. Terdapat sederet aktor ternama lain seperti misalnya Brad Pitt.

Dengan Quan berhasil keluar menjadi pemenang, dirinya juga sekaligus sukses mengalahkan Brad Pitt dalam film “Babylon”, ada juga Eddie Redmayne dari “The Good Nurse”, Barry Keoghan serta Brendan Gleeson lewat “The Banshees of Inisherin”.

