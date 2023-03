LOS ANGELES - Michelle Yeoh dinobatkan sebagai Aktris Terbaik Oscar 2023. Penghargaan itu menjadikan dia sebagai aktris Asia pertama yang memenangkan trofi tersebut dalam 95 tahun perhelatannya.

Aktris kelahiran Malaysia itu meraih Oscar pertamanya berkat aktingnya dalam film Everything Everywhere All at Once. Dia sukses menyingkirkan Cate Blanchett (Tar), Ana de Armas (Blonde), Andrea Riseborough (To Leslie), dan Michelle Williams (The Fabelmans).

“Kemenangan ini adalah lambang harapan dan kemungkinan. Ini adalah bukti bahwa mimpi bisa menjadi nyata,” ujar Michelle Yeoh dalam pidato kemenangannya dikutip dari Vanity Fair, Senin (13/3/2023).

Aktris 60 tahun tersebut menjadi aktor Asia kedua yang dinominasikan masuk dalam kategori Aktris Terbaik Oscar selama 10 dekade terakhir. Aktris Asia pertama yang masuk nominasi Oscar adalah Merle Oberon.

Perempuan kelahiran Mumbai, India itu dinominasikan pada 1935 lewat filmnya, The Dark Angel. Namun sosok sang aktris terbilang kontroversial karena dia berusaha menyembunyikan darah Asia-nya dan mengklaim diri sebagai kulit putih.

Dia bahkan memutihkan kulitnya, memperbaiki aksen bicaranya, dan mengklaim berasal dari Tasmania. Hal berbeda justru ditunjukkan oleh Michelle Yeoh. Dia begitu vokal mengatakan, nominasinya merupakan langkah penting untuk warga Asia di Hollywood.

“Keberhasilan ini tak hanya tentang aku, tapi juga untuk semua perempuan Asia sepertiku. Terima kasih sudah memberikan aku tempat, karena inilah yang kami butuhkan. Kami ingin dilihat, didengar, dan itu semua mungkin. Aku sangat bersyukur,” tutur Michelle Yeoh. Michelle Yeoh sudah berkarier di dunia akting selama 40 tahun. Dia lebih dahulu dikenal di industri perfilman Hong Kong sebelum memulai debutnya di Hollywood lewat film James Bond: Tomorrow Never Dies, pada 1997. Dia kemudian membintangi sederet film populer lainnya, seperti Crouching Tiger, Hidden Dragon, Memoirs of a Geisha, dan Crazy Rich Asians. Terakhir, dia bermain dalam film sci-fi Everything Everywhere All at Once yang membawanya memenangkan Oscar 2023.*

