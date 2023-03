JAKARTA - Kiky Saputri menikmati konser BLACKPINK di hari kedua yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta Pusat, pada Minggu (12/3/2023).

Tak sendiri, Kiky Saputri bersama sang suami Muhammad Khairi membagikan momen ketika sudah memasuki ke dalam venue. Kiky Saputri mengenakan outfit atasan t-shirt hitam dan rok pendek pink.

Sementara sang suami memilih memakai baju serba hitam dan membawa lightstick. Perempuan asal Garut, Jawa Barat itu memuji sikap sang suami yang selalu mendukung apapun keinginannya.

"Senangnya punya suami yang mau support setiap keinginan istrinya," tulis Kiky Saputri di kutip dari Instagram pribadinya, Minggu (12/3/2023).

Bukan tanpa alasan, rupanya Muhammad Khairi sendiri tidak mengerti dan berbeda aliran musik. Sang suami lebih menyukai musik metal, namun demi istri ia rela menemani.

"Meskipun dia aliran metal tapi mau ikut konser @blackpinkofficial hihihi. I am so grateful for this man," pungkas Kiky Saputri.

Sementara itu sekian Kiky Saputri, banyak artis yang juga ikut menonton konser girlband asal Korea Selatan itu. Di antaranya ada Hesti Purwadinata, Ayu Ting Ting, Rachel Vennya, Pevita Pearce, Nagita Slavina, Syahnaz Sadiqah, Felicya Angelista, Hito, Titi Kamal, Ashanty, Krisdayanti hingga Aurel Hermansyah.

