JAKARTA - Konser BLACKPINK hari pertama yang digelar Sabtu (11/3/2023), berlangsung sukses. Lisa, Jennie, Jisoo dan Rose tersebut membawakan beberapa lagu hits mereka. Seperti How You Like That, Pink Venom, As If It's Your Last dan masih banyak lagi.

Konser girl BLACKPINK hari kedua digelar hari ini, Minggu (12/3/2023) di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta.

Konser hari kedua sendiri akan dimulai pukul 18.30 WIB. Diprediksi semakin sore suasana SUGBK akan menjadi lautan penggemar BLACKPINK

Berdasarkan pantauan MNC Portal, sejak sekitar pukul 15.00 WIB, terlihat ratusan penonton sudah mulai memadati SUGBK. Adapun penonton yang hadir didominasi oleh wanita. Meski demikian terlihat juga sejumlah laki-laki yang juga ingin menonton grup vokal wanita ternama asal Korea Selatan tersebut.

Saat penonton mulai memadati gerbang venue konser, suasana pun dipenuhi dengan warna hitam dan pink yang jadi dominasi outfit para penggemar BLACKPINK yang akan menyaksikan idola mereka.

Para penonton terlihat datang bersama rekan-rekannya, pasangan , bahkan tidak sedikit pula yang datang seorang diri. Penonton yang hadir pun terdiri dari berbagai wilayah di Jabodetabek.

Beberapa BLINK yang merupakan sebutan dari penggemar BLACKPINK pun terlihat begitu antusias untuk menyaksikan idolanya , salah satunya yakni dua orang sahabat dari Jakarta Barat Clara dan Ruth.

Demi bisa menyaksikan penampilan idola mereka, Clara dan Ruth sudah memesan tiket dari jauh-jauh hari, dan mengikuti tiket war.

"Tiketnya sudah dari pertama penjualan ikut war, terus kita sengaja juga ikut membership biar lebih mudah dapetnya," ucap Ruth dan Clara saat ditemui MNC Portal di SUGBK, Senayan, Jakarta, Minggu (12/3/2023).

Konser BLACKPINK di Jakarta sendiri berlangsung selama dua hari berturut-turut. Adapun alasan Clara dan Ruth memilih hari kedua, karena berprofesi sebagai karyawan yang hanya mendapat libur di hari Minggu.

"Kita nonton di hari kedua aja, karena kayanya kemarin sabtu takut ada masuk kerja jadi kita pilih minggu," ucap Ruth dan Clara

Baik Ruth maupun Clara , mengaku ada beberapa hal yang paling ditunggu dalam konser BLACKPINK kali ini, mereka berharap Lisa Cs bisa membawakan sejumlah lagu favorit.

"Lagu yang paling sering didengerin tuh Stay Forever Young, dan semuanya sih bagus, bagus, khususnya performance dari seluruh member," ucap dua sahabat tersebut.

Sementara itu, keduanya pun mengaku kian bersemangat setelah melihat berbagai unggahan dan kondisi konser BLACKPINK hari pertama, menurut mereka antusias para BLINK sangat luar biasa, dan bisa tetap tertib. "Crowdnya luar biasa banget sih, tapi tertib juga, pengamanannya juga oke banget, udah gak sabar mau nonton penampilan semua member pokoknya," tutupnya

