JAKARTA - BLACKPINK menggelar konser di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, selama dua hari berturut dari mulai tanggal 11-12 Maret 2023.

Hari ini, Minggu (12/3/2023) konser BLACKPINK hari kedua akan digelar mulai pukul 18.30 WIB. Di mana pada gelaran hari pertama berlangsung cukup sukses, dan antusias ribuan penonton terlihat sangat luar biasa.

Namun meski sudah memasuki hari kedua penyelenggaraan, tiket konser BLACKPINK ternyata masih bisa dibeli secara langsung di lokasi acara atau secara on the spot.

Tapi, berdasarkan pantauan MNC Portal dari kejauhan, lokasi penukaran tiket on the spot hari kedua, loket penjualan tiket tampak lengang dan tidak ada orang yang mengantre.

Hal tersebut tampak cukup aneh, rupanya setelah dilihat dari dekat, pagar antrean pembelian tiket on the spot telah ditutup. Dan terpampang jelas tulisan sold out yang cukup besar pada kertas putih yang ditempel di kaca loket pembelian tiket on the spot.

Berdasarkan penuturan petugas penjaga loket, tiket tersebut sudah ludes terjual sejak siang hari.

"Sudah sold out dari siang, sekitar jam 13.00 WIB, kami disini juga enggak banyak nyediain tiket on the spot kuotanya, cuma sekitar 100," ucap petugas penjualan tiket yang tengah berjaga.

Untuk harga tiket on the spot sendiri, petugas penjualan tiket menyebutkan, bahwa harga tiketnya sama dengan yang tertera di tiket.com

Adapun harga tiket konser BLACKPINK di Jakarta di mulai dari Rp1.350.000 untuk Cat 4 hingga Rp3.800.000 untuk VIP. Sebagai informasi, pada konser Hari Kedua memiliki sedikit perbedaan dari hari pertama. Gerbang utama dibuka mulai pukul 12.00 WIB. Sementara untuk antrian pemilik tiket soundcheck dimulai dari pukul 13.30 WIB dan untuk pintu akses soundcheck dibuka pukul 14.30 WIB. Untuk konsernya sendiri, akan dimulai tepat pada pukul 18.30 WIB atau 30 menit lebih awal dibanding konser hari Pertama.

