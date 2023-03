JAKARTA - Girlband asal Korea Selatan, BLACKPINK sukses membuka penampilannya di hari pertama. Konser bertajuk BLACKPINK WORLD TOUR 'BORN PINK' ini digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Sabtu (11/3/2023).

Luar biasanya, stadion utama diwarnai dengan kerap Kerlip lightstick berwarna pink milik BLINK sapaan penggemar BLACKPINK.

"BLACKPINK, BLACKPINK BLACKPINK," teriakan demi teriakan nyaring terdengar seolah tak sabar menantikan penampilan grup yang terdiri dari Jennie, Jisoo Rose dan Lisa itu.

Tak lama mereka pun muncul dan membuka penampilannya dengan lagu How Do You Like That. Setelah itu dilanjutkan dengan Pretty Savege.

Setelah itu, Rose pun menyapa para BLINK yang sedari tadi tak henti bersorak sorai kagum melihat penampilan mereka. Rose mengaku bersyukur bisa hadir di antara BLINK Jakarta.

"Aku bersyukur bisa hadir di sini, aku sangat excited malam ini," ucap Rose di atas panggung usai membawakan lagu Whistle.

Setelah membawakan beberapa lagu dan menyapa ribuan BLINK, Rose terus menarik perhatian BLINK dengan menunjukkan tingkah menggemaskan. Sambil senyum tersipu malu, Rose mengaku merasa kepanasan di atas panggung. "Di sini panas, tapi kita beruntung bisa hadir di sini bersama kalian. Lihatlah pemandangan indah ini, aku akan mengingat momen ini," ungkap Rose sambil tersenyum. Sementara itu, mereka melanjutkan membawakan lagu andalan lainnya mulai dari Don't Know What To Do, Lovesick Girls, Kill This Love, Shut Down, Pink Venom dan masih banyak lagi. Selain itu masing-masing member yaitu Jennie, Jisoo, Rose dan Lisa akan menampilkan penampilan solonya masing-masing. Ketiga dari mereka bakal membawakan lagu solo miliknya, kecuali Jisoo, ia membawakan lagu Liar milik Camila Cabbelo.

