JAKARTA - Dewa 19 merupakan salah satu grup band legendaris di Indonesia. Hampir setiap orang mengetahui lagu-lagu milik mereka, mulai dari yang masih berusia muda, tua, hingga kakek dan nenek.

Belakangan, Dewa 19 sempat berkolaborasi dengan musisi muda Tanah Air. Para musisi muda ini bahkan diminta untuk membawakan ulang lagu mereka, mulai dari Kangen, Risalah Hati, hingga Pupus.

Rupanya, ada alasan khusus mengapa Ahmad Dhani bersama Dewa 19 banyak berkolaborasi dengan musisi muda Indonesia. Dalam akun YouTUbe milik David Bayu, suami Mulan Jameela ini mengungkapkan alasannya.

"Karena kan kita (Dewa 19) sedang mengingat di tahun 2022 itu adalah 30 tahun Dewa 19 berkarya kan, mengingat itu. Mengingat Dewa masih banyak fansnya, maka kita memutuskan untuk tahun 2022 itu kita akan rayakan besar-besaran," ujar Dhani dalam video tersebut.

"Menyongsong itu, on the road to 2022, kita banyak berkolaborasi dengan banyak artis di Indonesia gitu," tambahnya.

Selain Pamungkas, ada pula musisi Danilla Riyadi, Hanin Dhiya dan juga Yura Yunita yang berkolaborasi dengan Dewa 19 dengan membawakan lagu-lagu mereka. Sayangnya, tidak semua lagu yang dibawakan oleh para musisi muda itu sukses.

Hal itu bahkan diungkapkan oleh Dhani saat berbincang dengan Angga, Lale, dan Ilman dari Maliq & D'Essentials.

"Menurut aku sih sukses ya. Sebuah produksi yang Alhamdulillah lah," kata Dhani.

"Yang kurang sukses cuma aku duet sama Danilla itu kurang sukses. Masih butuh pembetulan-pembetulan lagi," tambahnya.

Kurang suksesnya lagu Air Mata dan Sudah yang dibawakan Danilla dinilai Dhani terjadi lantaran faktor pendalaman lagu. Mengingat, ia juga tak memiliki andil untuk menyeleksi siapa saja musisi yang akan diajak berkolaborasi. "Ya kurang waktu aja untuk kontemplasinya," beber Ahmad Dhani. "Kalau seleksi itu lebih ke tim ya, jadi sekarang ini aku kan udah tua semuanya nggak di-handle sendiri dan menurut aku itu hal yang bagus," tandasnya.

