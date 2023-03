JAKARTA - Fakta-fakta menarik band Dewa 19 akan dibahas dalam artikel Okezone ini. Dewa 19 diketahui menjadi band papan atas Indonesia yang lagunya masih menjadi hits hingga saat ini.

Dewa 19 mampu 30 tahun bertahan di belantika musik Indonesia. Terbaru, band asal Surabaya tersebut merayakan 30 tahun berkarier lewat konser bertajuk Pesta Rakyat.

Dewa 19 kini menjadi band nostalgia. Nyaris hingga saat ini, Ahmad Dhani Cs tak lag memproduksi lagu baru ataupun album, Kendati demikian, Dewa 19 masih aktif manggung dan mengisi panggung musik Indonesia.

Fakta-Fakta Menarik Band Dewa 19

1. Nama Dewa 19

Nama Dewa 19 menurut Ahmad Dhani berawal dari sebuah ketidaksengajaan. Dewa merupakan akronim dari nama personelnya. Sedangkan angka 19 berawal nama album perdana mereka bertajuk 19 yang laku dan membawa nama mereka ke industri musik Indonesia.

β€œNama bandnya kan Dewa, judul albumnya 19. Jadi orang-orang mengira nama bandnya 19. Ini salah kaprah yang keterusan,” ujar Ahmad Dhani dikutip dari channel YouTube Daniel Mananta Network.

2. Pergantian Vokalis

Jika band lain akan mati suri ketika mengganti vokalis, tidak dengan Dewa 19. Pergantian vokalis justru membawa nuansa baru bagi band tersebut. Bahkan puncak ketenaran Dewa 19 ketika berganti vokalis dari Ari Lasso menjadi Once Mekel.

Kini Dewa 19 memiliki dua vokalis yakni, Virzha dan Ello.

3. Album Dewa 19

Selama berkarier, Dewa 19 telah menelurkan album seperti 19 (1992), Format Masa Depan (1994), Terbaik Terbaik (1995), Pandawa Lima (1997), The Best of Dewa 19 (1999), Bintang Lima (2000), Cintailah Cinta (2002), Laskar Cinta (2004), Republik Cinta (2006).

4. Personel dan mantan Dewa 19

Dewa 19 saat ini digawangi oleh Ahmad Dhani – kibordis, Andra Ramadhan – gitaris, Yuke Sampurna – bassis (2002–sekarang) Agung Yudha – drummer, perkusionis kemudian Virza dan Ello.

Mantan personel Dewa 19 yakni Wawan Juniarso - drummer(1986–1987, 1991–1994), Erwin Prasetya – bassis (1986–1999, 2000–2002, meninggal dunia 2020), Wong Aksan – drummer, perkusionis (1995–1998), Tyo Nugros – drummer, perkusionis (1999–2007), Ari Lasso – vokalis Utama (1991–1999) dan Once Mekel – vokalis utama (1999–2011)