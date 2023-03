JAKARTA - Siapa saja fanboy BLACKPINK? Pertanyaan ini mungkin pernah muncul di benak para Blink (sebutan penggemar BLACKPINK). BLACKPINK sendiri merupakan salah satu girl grup asal Korea Selatan yang sukses merambah pasar Asia dan Amerika.

Tak heran jika penggemarnya tersebar di beberapa benua dan dari berbagai kalangan. Bahkan ada sejumlah publik figur dari Korea Selatan, Indonesia, Thailand, hingga Hollywood yang menjadi fanboynya.

Lantas, siapa saja fanboy BLACKPINK? Simak informasi berikut ini yang Okezone lansir dari berbagai sumber, Selasa (6/3/2023).

1. Charlie Puth

Pelantun tembang One Call Away sempat memberikan komentar berupa emoji hati di salah satu foto yang diunggah oleh salah satu member BLACKPINK, Lisa, pada Minggu (28/6/2020) lalu.

Tak hanya itu saja, Charlie Puth juga pernah mengunggah foto selfienya dengan caption “Lalala” yang dikaitkan dengan nama akun Instagram Lisa yaitu @lalalalisa_m.

Karena inilah banyak yang berasumsi jika Charlie Puth merupakan salah satu fanboy dari BLACKPINK.

2. Harry Styles

Mantan personel One Direction, Harry Styles, juga pernah dikait-kaitkan sebagai Blink. Pasalnya, mantan Taylor Swift ini kedapatan mengikuti akun Instagram milik Jennie.

Tak hanya itu saja, ia juga pernah kepergok memperhatikan Jennie dan tersenyum padanya pada saat BLACKPINK menggelar tur dunia di Amerika Serikat pada 17 Maret 2019.

3. Justin Bieber

Selanjutnya ada penyanyi fenomenal Justin Bieber yang diduga sebagai seorang Blink. Hal ini terjadi karena Justin Bieber pernah mengunggah foto Lisa yang tengah bersama Jaden Smith di acara Coachella 2019.

Tak hanya itu saja, Justin Bieber juga kedapatan mengikuti akun Instagram Lisa. Meski demikian, baru diketahui jika alasan Justin Bieber mengunggah foto tersebut adalah untuk mempromosikan brand kalung miliknya yang saat itu dipakai oleh Jaden Smith.

4. Afgan Syahreza

Fanboy BLACKPINK tentunya tak hanya dari kalangan publik figur luar negeri saja. Di Tanah Air sendiri terdapat nama Afgan Syahreza alias Afgan. Penyanyi yang mempopulerkan lagu Sadis ini diketahui merupakan fanboy Jennie dan Lisa.

Afgan bahkan mengikuti countdown perilisan lagu BLACKPINK-How You Like That. Dalam Instagram storynya, Afgan juga menuliskan “LISAAAA!! #FANBOYING”.

5. Ajil Ditto

Selanjutnya ada pesinetron Ajil Ditto yang juga mengidolakan salah satu member BLACKPINK yakni Rose. Ajil Ditto pernah mengunggah gambar Rose di Instagram story miliknya dengan caption “Aku nda kuat.”

6. BTS

Dari sesama idol Korea Selatan pun BLACKPINK memiliki fanboy. Beberapa fanboy BLACKPINK merupakan member BTS yang juga merupakan boy grup beken di dunia.

Adalah V yang pernah terpesona dengan Rose saat menyanyikan lagu Whistle dan Jungkook yang tampak antusias saat BLACKPINK membawakan lagu Playing With Fire.

7. Tao Phiangphor

Fanboy BLACKPINK juga datang dari negeri Gajah Putih yang juga merupakan negara asal Lisa. Tao Phiangphor merupakan salah satu aktor asal Thailand yang diketahui menjadi fanboy BLACKPINK.

Ia juga kerap membuat konten reaction MV BLACKPINK di Youtube pribadinya.

Itulah jawaban dari pertanyaan siapa saja fanboy BLACKPINK yang ternyata datang dari berbagai kalangan.