JAKARTA - Hesti Purwadinata menghadiri BLACKPINK Exhibition yang digelar di Senayan Park, Jakarta pada Senin (6/3/2023).

Hesti sudah sejak lama sangat mengidolakan girlband asal Korea Selatan tersebut. Dengan adanya pameran ini tentu ia tak ingin menyia-nyiakannya, meski awalnya ketika mendapatkan informasi tersebut ia sempat kebingungan.

"Dikasih informasi ada BLACKPINK Exhibition aku berpikir itu gimana ya maksudnya aku nggak ngerti," ucap Hesti Purwadinata di Senayan Park, Jakarta Pusat, Senin (6/3/2023).

Namun ketika datang menyaksikan secara langsung, ibu tiga anak itu langsung terpukau. Apalagi ia merasa seperti masuk ke dalam MV (Music Video) Pink Venom.

Hesti pun tak henti-hentinya memuji pameran yang bertajuk BLACKPINK In Your Area Pop-up Store and Exhibition in Jakarta itu.

"Aku happy banget sih, di sini itu aku masuk ke dalamnya berasa ekeu lagi di musik videonya Pink Venom, jadi bener-bener keren," ungkap Hesti Purwadinata.

Lebih lanjut Hesti Purwadinata menjelaskan apa saja yang terdapat di dalam pameran dengan nuansa hitam dan pink itu. Salah satunya ada gitar milik Rose salah satu member BLACKPINK.

"Ada banyak koleksi di MV Pink Venom, Kill This Love terus juga di world tours ya ada situ semua. Salah satu yang bikin gua happy ketika melihat gitar Rose yang butterfly ada di situ juga," Lanjut Hesti Purwadinata.

Mengaku sudah lama mengidolakan girlband yang beranggotakan Jennie, Jisoo, Rose, dan Lisa, Hesti beberapa kali membeli barang-barang gara-gara mereka.

"Aku pernah beli handphone gara-gara BLACKPINK, beli baju gara-gara BLACKPINK, apa-apa BLACKPINK. Jadi ternyata aku BLACKPINK mania mantap gitu," terang Hesti sambil tertawa.

Namun di BLACKPINK Exhibition ini, Hesti berniat membeli jaket dan t-shirt untuk nantinya ia pakai di konser BLACKPINK. Sayangnya, barang yang diinginkannya tidak tersedia. "Aku mau beli merchandise di sini jaket, tapi nggak ada sama t-shirt nya. Jadi aku hunting lagi," tandas Hesti Purwadinata. Sebagai informasi, BLACKPINK Exhibition ini diselenggarakan selama satu bulan, mulai 6 Maret hingga 6 April 2023 di Mall Senayan Park Jakarta. Di Pop-Up Store ini menjual berbagai merchandise resmi dari BLACKPINK seperti pakaian, topi, gantungan kunci dan album. Tentunya semua itu bisa didapatkan tanpa melakukan pre-order.





