JAKARTA - Presenter Indra Bekti saat ini masih dalam proses cerai dengan sang istri, Aldila Jelita. Keduanya secara khusus menunjuk Milano Lubis sebagai kuasa hukum bersama untuk mengurus perceraian itu.

Indra Bekti mengungkapkan bahwa dirinya tak menyangkan akan melalui perceraian di dalam hidupnya. Apalagi, ia selalu kasihan pada kedua putrinya, Dafania Sahira Indrabekti dan Anabell Eleanor.

"Ya gak kebayang ini terjadi sama kehidupan aku sih gitu dan ya ini mungkin terbaiknya buat hidup aku. Aku sama sekali gak pengen ini terjadi kasihan anak-anak pastinya, terus gak kebayang dalam sejarah hidup aku kayak gini tapi yaudah lah this is it," ungkap ungkap Indra Bekti saat hadir di Brownis, pada Rabu (1/3/2023).

Sementara itu diketahui, Indra Bekti sudah memberikan hak asuh sepenuhnya pada Aldila Jelita. Sedangkan secara finansial, Indra Bekti tetap akan bertanggung jawab untuk kebutuhan mereka.

Presenter 45 tahun itu mengaku tak masalah terkait hak asuh lantaran nanti dirinya tetap memiliki waktu sendiri untuk bertemu anak-anak.

"Pastinya, akan ada yang namanya setelah cerai nanti, ada waktu Dila bisa kasih ke aku. Aku masih bisa hubungan baik kok sebenarnya," katanya.

Dalam acara tersebut, Indra Bekti juga mengungkapkan pesan kepada kedua putrinya. Apalagi, ia belum bertemu atau berkomunikasi dengan dua putrinya itu sejak keluar dari rumah pada Kamis (23/2/2023) malam. "Rasa saying sama anak-anak itu gak akan pernah pudar, Abel Dafania sabar ya," ucap Indra Bekti yang kemudian terdiam menahan air mata. “Masyaallah, nanti kita ketemu lagi, ayah lagi recovery dulu. Pokoknya kamu temenin bunda karena bunda gak kurang-kurangnya kasih sayang sama kalian,” lanjut Indra Bekti. BACA JUGA:Pilih Ajukan Rekonvensi, Venna Melinda Resmi Cabut Gugatan Perceraiannya Terhadap Ferry Irawan Selain itu, sahabat Indy Barends itu juga meminta kedua putrinya untuk tetap menyayangi dan tak melupakannya. “Apa yang udah dia (Dila) perbuatan selama ini dari pernikahan pertama sampai sekarang, terakhir ketemu kemarin pun tentunya itu adalah bentuk kasih sayang buat aku, anak-anak, buat keluarga,” kata Indra Bekti. “Jadi jangan pernah mengecewakan ayah bunda juga, tentunya kalian harus sayangi bundanya juga, jangan lupain ayah yang penting itu. Karena ayah butuh energi dari kalian, karena kalian energi luar biasa buat ayah," ucap Indra Bekti yang langsung menangis lantaran tak kuasa lagi menahan air matanya.