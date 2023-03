JAKARTA – Artis cantik Korea memulai karier dari aktor cilik. Tak banyak yang tahu bahwa beberapa artis yang sukses membintangi drama dan film populer sudah berakting sejak kecil. Bahkan, ada dari mereka yang kesusahan mencopot label artis cilik.

Siapa saja mereka? Berikut ini ulasan Okezone, seperti dikutip dari berbagai sumber:

Kim Hyun Soo

Artis cantik Korea memulai karier dari aktor cilik. (Foto: Kim Hyun Soo/Soompi)



Kim Hyun Soo terjun ke dunia entertainment sejak usianya 11 tahun. Ia debut dalam dram Tree With Deep Roots. Selain itu, ia juga pernah membintangi drama populer My Love From the Star dan Good Doctor.

Saat sudah remaja, Kim Hyun Soo dipilih menjadi pemeran utama drama Solomon's Perjury. Selain itu, akting luar biasa juga ditunjukkannya di drama Penthouse.

Kim Sae Ron

Artis cantik Korea memulai karier dari aktor cilik. (Foto: Kim Sae Ron/Gold Medalist)



Kim Sae Ron memang sudah berakting sejak usianya 8 tahun. Ia pernah membintangi film "A Brand New Life" dan "The Man From Nowhere". Bahkan, meski tumbuh menjadi gadis yang fashionable, imej 'anak-anak' masih melekat padanya sehingga ia ingin melepaskannya.

Namun, tahun lalu Kim Sae Ron terlibat skandal mengemudi saat mabuk yang membuatnya vakum dari dunia hiburan. "Kemarin, pada 18 Mei pukul 8 pagi, saya menyebabkan kecelakaan yang merusak properti umum di Gangnam. Saya melakukan kesalahan besar dalam keadaan mabuk saat itu," ungkapnya dikutip dari Soompi, Jumat (20/5/2022).

Follow Berita Okezone di Google News

Kim So Hyun





Artis cantik Korea memulai karier dari aktor cilik. (Foto: Kim So Hyun/Instagram)



Bukan rahasia umum bahwa Kim So Hyun sudah membintangi drama-drama keren sejak kecil hingga menerima segudang penghargaan bergengsi. Diketahui, ia mulai berakting sejak usia 8 tahun.

Drama yang pernah dibintanginya saat kecil antara lain Bread, Love and Dreams, The Moon Embracing The Sun, Rooftop Prince, I Miss You dan masih banyak lagi. Kim So Hyun juga berhasil melepes 'imej' anak-anaknya sejak bermain dalam drama Radio Romance, Love Alarm, hingga River Where The Moon Rises.

Kal So Won





Artis cantik Korea memulai karier dari aktor cilik. (Foto: Kal So Won./Instagram)



Tak banyak yang tahu bahwa Kal So Won merupakan putri kecil yang bermain dalam Miracle in Cell No.7. Dalam debut film, Kal So Won kecil berhasil memikat penonton hingga fim tersebut masih laris manis hingga sekarang.

Setelahnya, Kal So Won tumbuh dengan membintangi beberapa drama seperti Glamorous Temptation, Doctors, The Legend of the Blue Sea, Tommorow, dan yang terbaru Cleaning Up.

Kim Yoo Jung





Artis cantik Korea memulai karier dari aktor cilik. (Foto: Kim Yoo Jung/Break News)



Kim Yoo Jung mengawali akting sejak umur 5 tahun dalam film DMZ, Bimujang Jidae pada 2004 lalu. Setelahnya, ia membintangi drama bergengsi lainnta seperti Beautiful Days, The Moon Emracing The Sun, May Queen, dan masih banyak lagi.

Meski begitu, Kim Yoo Jung kini lebih dikenal dengan aktris dewasa setelah mulai membintangi drama dan film seperti Clean With Passion For Now, Lover of the Red Sky, hingga 20th Century Girl