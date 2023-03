JAKARTA - Novia Bachmid merupakan salah satu penyanyi bersuara merdu jebolan ajang pencarian bakat Indonesian Idol X. Berasal dari Sulawesi Selatan, Novia Bachmid juga sempat mengikuti ajang pencarian bakat lainnya yaitu Idola Cilik Season 4 dan The Voice Indonesia Season 3.

Memiliki suara merdu, memiliki ciri khas, dan tentunya powerful, Novia Bachmid kerap berkolaborasi bersama beberapa musisi Indonesia maupun luar negeri, antara lain Alffy Rev, Yellow Claw dan Weird Genius, dan yang paling terakhir bersama musisi, produser, sekaligus DJ Syn Cole yang baru dirilis pada 25 Februari 2023 lalu bertajuk Without It.

Without It merupakan lagu dengan genre EDM yang diawali dengan alunan piano dan gitar, serta vokal Novia yang powerful. Penuh dengan irama dance yang riang, Without It merupakan lagu yang cocok dinikmati untuk melepas penat sambil berjoget mengikuti iringan musik yang menggembirakan.

Syn Cole sendiri sudah merilis beberapa judul lagu remix dari lagu original dari musisi-musisi dunia, antara lain Find You Zedd, Unconditionally Katy Perry, Done For Me Charlie Puth, dan lainnya.

Jangan lupa dengarkan Without It Karya Syn Cole dan Novia Bachmid melalui platform musik digital kesayangan kalian, dan jangan lupa tonton Music Video versi visualizer hanya di YouTube Channel Novia Bachmid, ya!

