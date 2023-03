JAKARTA - Penyanyi Ed Sheeran akan merilis album terbarunya bertajuk Subtract pada 5 Mei 2023 mendatang. Menariknya, ia mencoba untuk meluapkan rasa sakit secara emosional dalam album terbarunya tersebut.

Ada beberapa rangkaian peristiwa yang terjadi dalam hidupnya selama ia menyelesaikan album tersebut. Mulai dari peristiwa yang mengubah hidupnya, kesehatan mentalnya, hingga bagaimana cara ia memandang musik dan seni.

Peristiwa yang cukup memakan rasa emosionalnya diketahui terjadi saat ia mengetahui bahwa istrinya, Cherry Seaborn mengidap tumor saat tengah mengandung anak kedua mereka. Nahasnya, sang istri tak bisa berbuat apapun untuk mengobati tumor tersebut, demi menyelamatkan bayi yang ada di dalam kandungannya.

Sementara itu, sahabatnya yang bernama Jamal diketahui meninggal. Jamal Edwards sendiri diketahui meninggal dunia pada Februari lalu di usia 31 setelah sebelumnya menuliskan kalimat selamat ulang tahun untuk Ed Sheeran.

"Dalam waktu satu bulan, istri saya yang sedang hamil diberi tahu bahwa dia menderita tumor, tanpa jalan pengobatan sampai setelah melahirkan. Sahabat saya Jamal, saudara laki-laki saya, meninggal mendadak," paparnya, dikutip dari BBC.

Bukan cuma itu, Shape of You yang merupakan lagu hit milik Ed Sheeran di 2017 bahkan membuatnya harus berurusan dengan pengadilan. Hal itu terjadi usai dirinya dituding menjiplak lagu milik Sami Switch berjudul 'Oh Why'.

"Dan saya mendapati diri saya berdiri di pengadilan membela integritas dan karier saya sebagai penulis lagu. Saya berputar-putar melalui ketakutan, depresi, dan kecemasan." jelasnya.

"Saya merasa seperti tenggelam, kepala di bawah permukaan, melihat tetapi tidak bisa menembus udara," tambahnya. Meski begitu, pria 32 tahun ini merasa bahwa album terbarunya mampu membuka pintu jebakan ke dalam jiwanya. Ia bahkan berusaha untuk menjadikan album Subtract sebagai terapi untuk menyalurkan rasa emosionalnya. "Album ini murni itu. Itu membuka pintu jebakan ke dalam jiwaku. Untuk pertama kalinya aku tidak mencoba membuat album yang disukai orang, aku hanya mengeluarkan sesuatu yang jujur dan benar di mana aku dewasa,” tutup Ed Sheeran. Sebagaimana diketahui, anak kedua Ed Sheeran dan istrinya lahir pada Mei 2022 lalu. Kendati demikian, tidak ada informasi lebih lanjut terkait kondisi sang istri usai melahirkan dalam keadaan mengidap tumor.