JAKARTA - Konser yang paling ditunggu-tunggu itu akhirnya datang juga. Ed Sheeran akan menyapa pada penggemarnya di Indonesia hari ini, Jumat (3/5/2019) di Gelora Bung Karno, Senayan.

Sebelumnya, konser Ed Sheeran sempat dibatalkan lantaran sang penyanyi mengalami cedera tangan setelah jatuh dari sepeda. Penantian panjang pun terpaksa harus dilakukan oleh para penggemar yang sudah membeli tiketnya.

Pada konser bertajuk Ed Sheeran Divide World Tour ini, Ed Sheeran akan membawakan banyak lagu hits andalannya. Lagu-lagu dari album baru seperti Castle on the Hill, Perfect, atau Shape of You akan dipadukan dengan lagu dari album lama layaknya The A Team atau Thinking Out Loud.

Jika dilihat dari pengalaman konser Divide di negara-negara Asia lainnya, para penonton dibuat puas dengan playlistnya. Penonton bisa bernyanyi bersama tanpa meninggalkan kesan seru selama konser berlangsung.

Grup band asal Jepang One OK Rock akan membuka konser di GBK sebelum Ed Sheeran. One OK Rock juga menjadi daya tarik tersendiri karena memiliki lagu-lagu yang banyak diminati oleh publik seperti The Beginning, Push Back, dan Wasted Nights.

Bagi Anda yang belum mendapatkan tiket untuk menyaksikan penampilan Ed Sheeran, pihak panitia masih menjual tiket sampai hari ini. PK Entertainment, selaku promotor, memang sengaja menambah kapasitas penonton dengan ekstra 5 ribu tiket.

