LONDON - Ed Sheeran memenangkan gugatan hak cipta atas lagu Shape of You yang dilayangkan Sami Chokri alias Sami Switch di Pengadilan Tinggi London, pada 6 April 2022. Hakim Antony Zacaroli memastikan, Sheeran tidak menjiplak lagu Oh Why milik Sami.

Penyanyi asal Inggris itu kemudian menyindir Sami Switch sengaja mengambil keuntungan darinya. Dia menggambarkan, gugatan tak berdasar yang dilayangkan Sami merupakan bentuk pemerasan terhadap seniman.

“Aku puas dengan hasil sidang. Klaim seperti ini sudah terlalu umum dan menjadi ‘budaya’. Mereka berharap mendapat uang ganti rugi dengan tidak meneruskan kasusnya ke meja hijau,” katanya, dikutip dari Twitter, Kamis (7/4/2022).

Ed Sheeran menambahkan, apa yang dilakukan orang-orang seperti Sami Switch benar-benar merusak industri musik, khususnya penciptaan lagu. Namun Andrew Sutcliffe, tetap keukeuh bahwa Sheeran sudah melakukan penjiplakan karya.

Dia menyebut, ada persamaan tak terbantahkan antara lagu milik kliennya dengan single Ed Sheeran tersebut. “Dia pasti membayangkan lagu Oh Why ketika menciptakan Shape of You, pada 2016,” ujar Sutcliffe.

BACA JUGA: Ed Sheeran Akui Bakal Rilis Lagu Baru Bareng Taylor Swift Pekan Ini

Mengutip Associated Press, Kamis (7/4/2022), Sim Switch selaku penggugat menuduh bagian Oh I, Oh I, Oh I dalam chorus lagu Shape Of You ‘sangat mirip’ dengan baris Oh why, Oh why, Oh why dalam lagunya. Dalam 11 hari persidangan, Ed Sheeran tegas menolak tudingan ‘menjiplak’ ide dari penulis lagu yang bahkan tak dikenalnya. Dia memastikan tak akan sungkan memberikan credit kepada orang yang memang berkontribusi dalam karyanya. Bapak satu anak itu mengungkapkan, kerugiannya atas gugatan itu tak hanya soal uang, namun juga dampak emosional. Menghadiri sidang juga dinilainya mengurangi waktu kreatif untuk menciptakan musik. “Sangat menyakitkan mendengar seseorang secara agresif meragukan integritasmu. Pun sangat menyedihkan harus membela diri melawan tuduhan yang tak pernah kau lakukan dan tak akan pernah kau lakukan,” imbuh Ed Sheeran.* BACA JUGA: Marshel Widianto: Yang Lain Tertangkap Narkoba, Aku Kena Kasus Video Porno