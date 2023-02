SEOUL - Roowon SF9 dan Jo Bo Ah akan membintang drama Korea baru berjudul "Destined with You" yang ditulis No Ji Sul, penulis “100 Days My Prince".

Diketahui, drama tersebut bercerita tentang kisah cinta seorang wanita yang mendapatkan buku terlarang yang disegel 300 tahun.

Wanita tersebut kemudian bertemu pria yang menjadi korban dari buku terlarang tersebut.

Melansir Soompi, Selasa (17/1/2023), drama ini akan disutradarai oleh Nam Ki Hoon yang menggarap “Oh My Baby” dan “Voice 3”.

Rowoon akan berperan sebagai pengacara Jang Shin Yu yang tampan, cerdas, dan terkenal, yang terseret dalam serangkaian kejadian tak terduga karena kutukan menakutkan yang diturunkan dari era Joseon.

Sementara itu, Jo Bo Ah akan berperan sebagai Lee Hong Jo, seorang pegawai negeri yang ramah namun tidak populer.

Jang Shin Yu menemukan pekerjaan di Kota Onju sebagai pengacara untuk tetap dekat dengan Lee Hong Jo setelah dia menemukan kotak kayu di dalam kuil di Gunung Onju dengan dokumen terlarang di dalamnya.

Dia berharap mantra di dalam dokumen tersebut dapat membebaskannya dari kutukan. Drama ini juga dibintangi oleh Ha Jun dan Yura Girl's Day. Pada 17 Januari, potongan gambar pertama dari Rowoon dan Jo Bo Ah dipublikasikan. Tampak Jang Shin Yu berlutut dengan gagah, mengulurkan tangan kepada Lee Hong Jo yang sedang berjongkok di lantai. Meski begitu belum diketahui kapan drama Destined With You akan tayang. Diketahui, Rowoon adalah aktor dan penyanyi Korea Selatan. Dia merupakan anggota grup vokal pria Kpop SF9. Pada tahun 2019, dia menjadi pemeran utama untuk pertama kalinya dalam drama Extraordinary You di MBC.