JAKARTA - Jangan lewatkan fan meeting dan showcase 'Prince of My Heart' yang akan digelar di Kuningan City Mall The Ballroom, Jakarta Selatan, Senin (27/2/2023).

Dalam acara tersebut, penonton bisa merasa lebih dekta dengan Prince yang akan melakukan berbagai keseruan seperti fun games hingga menaynyi.

Kegiatan fun games yang diadakan akan memberi kesempatan pada penggemar untuk berinteraksi langsung dengan Prince di panggung.

Untuk penggemar yang tak bisa hadir, Anda tak perlu khawatir karena acara fan meeting dan showcase ini juga bisa disaksikan melalui live streaming secara eksklusif di Vision+.

Dengan begitu, penggemar yang berdomisili jauh dari lokasi atau tak sempat datang tetap bisa menikmati kebersamaan yang spesial dengan sosok Prince.

Cara menonton live streaming-nya cukup mudah, Anda hanya perlu mengunduh Vision+, masuk ke akun dan berlangganan paket Vision+ 30 hari, baik Vision+ Premium maupun Vision+ Premium Sports.

Siap untuk menikmati momen spesial bersama Prince besok? Saksikan Prince of My Heart eksklusif di Vision+!

