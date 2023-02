JAKARTA - Fathia Izzati punya pengalaman tak terlupakan saat syuting music video dari lagu terbaru grup band Reality Club berjudul Dancing in the Breeze Alone. Mengusung tema koboi, mau tak mau Fathia dan ketiga personel band lainnya harus bisa berkuda.

Satu hal yang baru diketahui Fathia Izzati, setiap kuda ternyata memiliki personality yang berbeda.

"Mungkin gak kebayang tapi kuda itu benar-benar punya personality nya masing-masing, sensitif, terus ada sedikit magisnya" kata Fathia, dalam konferensi pers, di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (23/2/2023).

Ditambah lagi, Fathia dan yang lainnya lebih dulu berlatih kuda di kawasan Legok sebelum akhirnya terbang ke Bali untuk syuting. Pada waktu itu, teknik berkuda yang dia pelajari belum lengkap.

Alhasil, lantaran tak siap menghadapi gerakan kuda, Fathia tiba-tiba saja terjatuh.

"Pas di Legok kita gak latihan sampai galloping, cuman sampai trot doang. Jadi pas di Bali, ternyata kebutuhannya untuk gallop. Terus ada lah satu scene yang aku gallop dan aku jatuh dari kuda," lanjut Fathia.

Kejadian itu benar-benar membuatnya terkejut. Bukan hanya dirinya, tetapi juga para rekan Reality Club lain yakni Era, dan Nugi, Faiz.

"Itu benar-benar shocking soda banget, semua shock banget," katanya.

Meskipun setelahnya Fathia Izzati merasa cukup malu, namun pada akhirnya dia bangkit dan kembali melanjutkan proses syuting.

Adapun lagu Dancing in the Breeze Alone merupakan sebuah penghormatan bagi film dan video game bertemakan spaghetti western. Lagu itu menyelipkan banyak suara bertema musik koboi yang mengingatkan pada era wild west serta menceritakan tentang sebuah hubungan yang berakhir buruk.

Uniknya lagu, Dancing in the Breeze Alone menampilkan ansambel paduan suara dari Kancatala, maupun orkestra 46 piece yang dimainkan ole Budapest Scoring Orchestra. Orkestra tersebut pernah pula terlibat atas scoring musik banyak film ternama, antara lain Squid Game dan Get Out.