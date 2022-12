JAKARTA - Live Podcast Obrolan Onadio kali ini kedatangan bintang tamu yang juga disukai oleh banyak pecinta musik Indie. Reality Club, band yang dibentuk sejak tahun 2016 hingga saat ini. Berangkat dari musik Indie pop, Reality Club mampu membawa sensasi musik dengan kualitas hingga ke sayap luar negeri. Band yang memiliki personil antara lain Fathia Izzati (Vokal), Faiz Novascotia Saripudin (Gitar/Vokal). Nugi Wicaksono (Bass), Iqbal Angga Kusumah (Gitar), dan Era Patigo ( drum) ini mampu menawarkan lagu-lagu yang sederhana namun tetap enak didengarkan oleh siapa saja.

BACA JUGA:Mantan Karyawan Geram Kanye West Kerap Sebarkan Foto Porno Kim Kardashian

BACA JUGA:Biodata dan Agama Widy Vierratale yang Tersandung Kasus Pornografi

Selain lagu nya yang sederhana, pembawaan musik ini juga tidak lepas dari vokalis wanita nan cantik, Fathia Izzati. Seorang vokalis dari Reality Club dan juga content creator di Youtube. Sejauh ini, Reality Club telah merilis 5 single yaitu The Things I Donโ€™t Know, Fatal Attraction, Is It The Answer?, Okay dan Elastic Heart. Bahkan sampai saat ini semua lagu yang dibawakan menggunakan bahasa inggris.

ย

Sebelumnya band ini hanya berlatar belakang hobi saja, namun lambat laun mulai bergabung dengan label musik. Menurut Faiz, dengan bergabungnya Reality Club bersama label musik, mereka tidak perlu memikirkan keperluan apa saja terkait musik yang akan dirilis. Berbicara soal nama band, ternyata banyak dari para warganet yang menanyakan tentang awal mula terbentuk nama band Reality Club. Faiz mengatakan bahwa dulu dirinya merupakan seorang yang realistis terhadap suatu hal, dan juga stigma tentang realistis yang dianggap pesimis. Hingga pada akhirnya dibentuknya band Reality Club.

Nah, gimana penasaran kan dengan kisah perjalanan Reality Club Band? Yuk, buruan dengerin Live Podcast Obrolan Onadio hanya di Audio+ bagian dari RCTI+, Jumat, 02 Desember 2022 Jam 20.00 WIB. Download RCTI+ di App Storeย dan Google Play Store sekarang juga!!

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut bersama Lifebuoy x MNC Peduli Tengah Berlangsung!

(aln)