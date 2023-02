JAKARTA - Artis kontroversial Nikita Mirzani, baru-baru ini mengunggah video saat dirinya kedatangan mobil baru. Dalam video tersebut, ibu tiga anak ini tampak berlari kencang dari dalam rumah untuk menyaksikan mobil barunya diturunkan dari towing.

Usai mobil miliknya diturunkan dari towing, Niki pun tampak melihat-lihat bagian dalam mobil berwarna hijau tosca tersebut. Bahkan, ia sempat menyenggol orang-orang yang menyebut dirinya miskin.

"Orang miskin beli mobil nih boss senggol Dong," tulisnya dalam unggahan video tersebut.

Menariknya, ada salah satu komentar dari Hanung Bramantyo di laman unggahan video saat bintang Comic 8 ini pamer mobil baru. Suami dari Zaskia Adya Mecca tersebut mengatakan bahwa mobil yang baru dibeli oleh Niki merupakan properti syuting miliknya.

"Nah? Ini dia. Property shooting gue dateng," tulis Hanung Bramantyo disertai emoji tertawa.

"kwkwkwkkw sueeeee bgt mas hanung," jawab Niki tertawa.

Komentar Hanung Bramantyo di unggahan video mobil baru Nikita Mirzani, sontak membuat para netizen tertawa. Bahkan mereka juga ikut bertanya-tanya soal kebenaran ucapan dari suami Zaskia Adya Mecca tersebut.

"@nikitamirzanimawardi_172 beneran shay cuma property shooting??? Liatin donk STNKnya, biar makin yakin nitizenk," kata jakarta***.

"@hanungbramantyo hahahahahaha...Moment," timpal remb***.

"@hanungbramantyo ooo oo Kamu Ketahuan hehe," lanjut joe***. Meski begitu, ada salah satu netizen yang mengatakan bahwa Hanung Bramantyo hanya sekedar bercanda soal properti syuting. Mengingat, Niki dan Hanung akan berkolaborasi dalam sebuah judul film yang baru akan memulai syutingnya di Maret 2023 mendatang. "Bercandaan mas hanung cz mau bikin film sama nikita," ungkap salah seorang netizen. "Mulai syuting bulan 3. nikita jadi investor dan sutradara eksekutif nya yg nikita follow itu salah satu yg mau main di film nya," lanjut netizen tersebut.