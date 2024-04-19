Momen Hangat Ayah Mikha Tambayong Rayakan Idul Fitri Meski Beda Agama dengan Menantu

JAKARTA - Mikha Tambayong ikut merayakan Lebaran Idul Fitri. Diketahui, Mikha telah resmi menikah dengan Deva Mahenra yang merupakan seorang muslim pada 28 Januari 2023.

Menariknya, momen lebaran juga turut dirayakan oleh ayah kandung Mikha Tambayong, Michael Tambayong. Hal tersebut bahkan terlihat dari potret mereka di akun Instagram milik pelantun Cinta Pertama tersebut.

"Dua hari dengan outfit yang senada," tulis Mikha Tambayong pada keterangan fotonya bersama Deva Mahenra dan Michael Tambayong.

Dalam potretnya, Mikha bersama suami dan ayahnya tampil kompak dengan busana berwarna kuning dan juga hitam.

Ayah Mikha Tambayong ikut rayakan Idul Fitri (Foto: Instagram/mikhatambayong)





Meski berbeda agama dengan menantunya, ayah Mikha terlihat bahagia bisa ikut merayakan momen lebaran bersama. Bahkan ia terlihat tersenyum sambil meletakkan tangannya di bahu sang putri serta menantunya.

Sementara itu, tidak diketahui pasti apakah Mikha Tambayong ikut dengan agama yang dianut Deva sebelum menikah atau justru tetap memilih untuk menganut Katolik. Akan tetapi, Mikha diketahui setia menemani suaminya menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan kemarin.

(van)