Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Momen Hangat Ayah Mikha Tambayong Rayakan Idul Fitri Meski Beda Agama dengan Menantu

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 19 April 2024 |15:05 WIB
Momen Hangat Ayah Mikha Tambayong Rayakan Idul Fitri Meski Beda Agama dengan Menantu
Ayah Mikha Tambayong ikut rayakan Idul Fitri (Foto: Instagram/mikhatambayong)
A
A
A

JAKARTA - Mikha Tambayong ikut merayakan Lebaran Idul Fitri. Diketahui, Mikha telah resmi menikah dengan Deva Mahenra yang merupakan seorang muslim pada 28 Januari 2023.

Menariknya, momen lebaran juga turut dirayakan oleh ayah kandung Mikha Tambayong, Michael Tambayong. Hal tersebut bahkan terlihat dari potret mereka di akun Instagram milik pelantun Cinta Pertama tersebut.

"Dua hari dengan outfit yang senada," tulis Mikha Tambayong pada keterangan fotonya bersama Deva Mahenra dan Michael Tambayong.

Dalam potretnya, Mikha bersama suami dan ayahnya tampil kompak dengan busana berwarna kuning dan juga hitam.

Deva Mahenra dan Mikha Tambayong

Ayah Mikha Tambayong ikut rayakan Idul Fitri (Foto: Instagram/mikhatambayong)


Meski berbeda agama dengan menantunya, ayah Mikha terlihat bahagia bisa ikut merayakan momen lebaran bersama. Bahkan ia terlihat tersenyum sambil meletakkan tangannya di bahu sang putri serta menantunya.

Sementara itu, tidak diketahui pasti apakah Mikha Tambayong ikut dengan agama yang dianut Deva sebelum menikah atau justru tetap memilih untuk menganut Katolik. Akan tetapi, Mikha diketahui setia menemani suaminya menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan kemarin.

(van)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/206/3073254/mikha_tambayong-XVTh_large.jpeg
Mikha Tambayong Mulai Syuting Perdana Film Dilanjutkan Salah, Disudahi Perih 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/19/33/2997914/ucapan-manis-mikha-tambayong-untuk-deva-mahenra-yang-berulang-tahun-ke-34-ZKSSSQfNl9.jpg
Ucapan Manis Mikha Tambayong untuk Deva Mahenra yang Berulang Tahun ke-34
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/26/33/2988279/so-sweet-mikha-tambayong-temani-deva-mahenra-sahur-XbmbB7Xtd8.jpg
So Sweet, Mikha Tambayong Temani Deva Mahenra Sahur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/20/33/2905372/netizen-soroti-penampilan-terbaru-mikha-tambayong-GOgMRytU57.jpg
Netizen Soroti Penampilan Terbaru Mikha Tambayong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/16/33/2884007/mikha-tambayong-rayakan-ultah-ke-29-deva-mahenra-tulis-doa-syahdu-GXEjz3GrrW.jpeg
Mikha Tambayong Rayakan Ultah Ke-29, Deva Mahenra Tulis Doa Syahdu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/30/33/2874286/kolaborasi-di-bisnis-fashion-mikha-tambayong-sampaikan-misi-penting-untuk-perempuan-vbCQzMmaOX.jpg
Kolaborasi di Bisnis Fashion, Mikha Tambayong Sampaikan Misi Penting untuk Perempuan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement