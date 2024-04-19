Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ucapan Manis Mikha Tambayong untuk Deva Mahenra yang Berulang Tahun ke-34

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Jum'at, 19 April 2024 |13:13 WIB
Ucapan Manis Mikha Tambayong untuk Deva Mahenra yang Berulang Tahun ke-34
Ucapan manis Mikha Tambayong di ulang tahun Deva Mahenra ke-34. (Foto: Instagram/@miktambayong)
JAKARTA - Mikha Tambayong mengunggah ucapan manis untuk sang suami, Deva Mahenra yang berulang tahun ke-34, pada 19 April 2024. Lewat Instagram, dia membagikan foto sang suami yang memegang kue ulang tahun. 

“Bersyukur atas pria tenang dan spontan, rajin dan pekerja keras, manis dan penuh kasih ini. Kau selalu bisa membuatku tertawa di hari yang kurang baik. Selamat ulang tahun, sayang. Doa terbaikku untukmu selalu,” ujarnya dalam unggahan tersebut. 

Unggahan tersebut kemudian ramai dikomentari para artis yang memberikan ucapan selamat untuk Deva Mahenra. “Happy birthday Kak Deva!! Sehat selalu dan langgeng terus sama Kak Mikha ya,” ujar Tissa Biani. 

“Happy birthday Kak Dev,” kata Beby Tsabina yang ditimpali Syifa Hadju dengan, “Selamat ulang tahun Kak Dev.” Yakup Hasibuan juga terlihat membubuhi komentarnya dalam unggahan tersebut. “Happy birthday bro! GBU,” tulisnya. 

