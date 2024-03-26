Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

So Sweet, Mikha Tambayong Temani Deva Mahenra Sahur

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |09:15 WIB
<i>So Sweet</i>, Mikha Tambayong Temani Deva Mahenra Sahur
Mikha Tambayong temani Deva Mahenra sahur (foto: IG Mikha)
A
A
A

JAKARTA - Mikha Tambayong tampak antusias untuk menyiapkan makanan berbuka puasa untuk sang suami, Deva Mahenra.

Bahkan Mikha Tambayong juga ikut menemani Deva Mahenra saat sahur meski untuk saat ini ia tak berpuasa karena diduga masih menganut agama Katolik.

"Dia yang pasti support dia mencoba untuk juga apa ya menemani mendampingi itu sih yg lebih penting," kata Deva Mahenra di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

{So Sweet}, Mikha Tambayong Temani Deva Mahenra Sahur

Deva Mahenra mengaku momen sahurnya itu justru jadi ajang untuk membicarakan pekerjaan dengan sang istri.

"Dia lebih apa ya sebenernya sahur lebih momen kita untuk, kalau kita kayak momen untuk ngobrolin kerjaan jadi diisi dengan itu," jelas Deva Mahenra.

Sementara untuk menu makanan ketika sahur, aktor 33 tahun ini menyerang bahwa sang istri tidak selalu memasak. Karena setiap harinya, Deva Mahenra mendapatkan kiriman makanan dari keluarga.

"Kalau makanan karena kita punya keluarga besar kita jadi ga hampir jarang nyiapin makanan untuk sahur atau buka karena kiriman-kiriman terus masalahnya kalau kita bikin (masak) yang kiriman jadi gak kemakan," terang Deva Mahenra.

Halaman:
1 2
