JAKARTA - Apa yang dimakan Mikha Tambayong untuk dapat tubuh ideal? Ya, banyak yang bertanya-tanya rahasia makanan sehat yang dikonsumsi Mikha Tambayong. Diketahui, artis cantik keturunan Minahasa-Ambon ini lebih dari 7 tahun tak mengonsumsi nasi sebagai karbohidrat utamanya.

Lantaran kebiasaannya itu, istri dari Deva Mahenra ini pun diketahui memiliki badan yang sehat dan bugar. Tak sedikit netizen yang meniru pola hidup sehat pemeran Tasya di sinetron ‘Kepompong’ ini.

Berikut ini makanan yang disantap artis 28 tahun ini setiap hari yang bisa dijadikan ide menu sehat.

1. Kentang

Mikha Tambayong memang tak mengonsumsi nasi lantaran mengandung karbohidrat yang tinggi. Sebagai gantinya, ia kerap memilih kentang sebagai karbohidrat penggantinya.

Melansir dari Potatoes NZ, kentang termasuk sumber energi yang baik. Kendati begitu, dalam pemenuhan gizi seimbang harus dilengkapi dengan protein dan serat.

Apa yang Dimakan Mikha Tambayong? (Foto: Instagram)



2. Mi dan Pasta

Tak hanya kentang, pelantun lagu ‘Bekas Pacar’ ini juga kerap mengganti nasi dengan mi dan pasta. Melansir dari fitnessfirst.co.uk, mi dan pasta bisa jadi sumber karbohidrat yang baik untuk tubuh. Mi maupun pasta bahkan direkomendasikan disantap seusai olahraga untuk menggantikan energi yang sudah hilang akibat berolahraga.

3. Sayuran Finalis GADIS Sampul 2008 ini juga mengonsumsi sayuran dalam pemenuhan serat dan mineral rutin. Tak cuma mengonsumsinya dalam keadaan segar, Mikha Tambayong juga kerap memasak sayuran maupun mengolahnya menjadi jus agar lebih praktis saat dikonsumsi. Dilansir dari britannica, sayuran sumber mineral yang baik, terutama kalsium dan zat besi, serta vitamin, terutama A dan C. Hampir semua sayuran kaya akan serat makanan dan antioksidan. BACA JUGA:Siapa saja Mantan Kekasih Desta? Ada yang Bikin Heboh 4. Granola Sebagian orang mungkin tak suka dengan makanan yang banyak mengandung serat ini. Tapi, berbeda dengan Mikha Tambayong, ia justru memilih granola sebagai camilan sehat. Melansir di Web MD, granola banyak mengandung protein dan mikronutrien penting seperti zat besi, vitamin D, folat, dan zink. Tak heran jika camilan ini sebagai sumber energi setelah berolahraga. 5. Buah-buahan Buah-buahan tak luput dikonsumsi dalam jumlah besar oleh Mikha Tambayong. Dilansir dari Harvard Edu, buah-buahan merupakan salah satu makanan terbaik untuk menurunkan tekanan darah hingga mengurangi risiko penyakit jantung dan stroke. Tak hanya itu, mengonsumsi buah juga mencegah beberapa jenis kanker, menurunkan risiko masalah mata dan pencernaan, dan memiliki efek positif pada gula darah, yang dapat membantu menjaga nafsu makan. BACA JUGA:Dijuluki Pemersatu Bangsa, Dianna Dee Starlight Ubah Penampilan Demi Fokus Nyanyi 6. Daging sapi Mikha Tambayong juga banyak mengonsumsi makanan tinggi protein, salah satu yang paling ia suka adalah daging sapi. Melansir dari AHDB, daging sapi tinggi protein yang bisa membantu tubuh lebih ramping dan membentuk otot selama olahraga. Itulah 6 menu makanan yang dimakan Mikha Tambayong hingga memiliki body goals. Semoga bermanfaat!