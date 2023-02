JAKARTA - Sujar Band merilis single 'Memilih Dimiliki' pada 22 November 2022 lalu. Lagu tersebut diciptakan oleh Cahyo sang gitaris.

Cahyo menyiratkan tentang curhatan hati seseorang yang merasa menyesal atas kepergian orang yang sangat dia cintai dan tak akan pernah kembali karena maut memisahkan.

Penyesalan ini memang cukup berat karena tidak ada lagi semangat untuk menjalan hidup ini, karena orang yang disayang atau “Malaikat Tak Bersayap” tak akan pernah kembali.

Sehingga, para pendengar akan dibuat sangat mellow dengan merasakan cerita di balik lagu “Memilih Dimiliki” itu.

Cahyo mengungkapkan bahwa lagu tersebut awalnya diciptakan untuk sang vokalis, Rian, yang kehilangan anak pertamanya, pada 2015 lalu.

"Saat itu anak pertama Rian meninggal. Aku sebagai personel bingung harus memberikan belasungkawa seperti apa, akhirnya aku berpikir coba bikin karya. Menurutku kalau beli sesuatu akan hilang tapi kalau karya akan dikenang," ungkapnya, pada Kamis (9/2/2023).

Rian menceritakan lebih dalam penyesalannya kehilangan anaknya. Saat kejadian itu, posisi Rian tak bersama sang buah hati yang baru berusia 3 bulan.

"Posisi saya enggak ada di samping anakku, posisi dia ada di Bogor dan saya bekerja di Jakarta," ungkap Rian.

"Saya belain pulang jam 11 dengan cuaca hujan tapi saking saya takut saya bablas. Pada saat itu memang di Bogor kondisi rumah sakit jauh jadi memang ke rumah sakit itu gak deket kayak di sini, itu jauh banget," lanjutnya.

"Pada saat di jalan saya enggak langsung dikabarin pas anak saya sudah tidak ada. 'Udah pulang aja (kata keluarga)'. Di perjalanan sudah kacau, akhirnya saya pulang cepet dan berharap enggak terjadi apa apa di rumah tapi pada saat saya pulang sudah banyak orang," ucap Rian. Kini, Sujar Band berharap bahwa lagu tersebut bisa mewakili perasaan banyak orang. Tak hanya kehilangan anak, tapi kehilangan siapapun yang disayang. BACA JUGA:Diajak Bermain Musik Kolintang, Sri Mulyani: Unik dan Asyik

"Kalau buat kami dari lagu 'Memilih DImiliki' ini, sayangi, lindungi orang-orang yang kamu sayangi sebelum mereka pergi karena kalau kamu enggak melakukan itu dia pergi, penyesalah pasti ada,” ungkap Cahyo. "Jadi buat temen-temen semua jagalah malaikat tak bersyap kalian sebelum semua kehilangan,” sahut Rian. “Sebelum semuanya memilih untuk dimiliki, dimiliki Yang Maha Kuasa," tambah Rangga. Selain itu tak lupa juga mereka memberikan pesan pada para fansnya yang disebut teman-teman abadi. "Pokoknya buat temen-temen abadi, terus ikuti Sujar dan tunggu single-single terbaru dari kita dan terus support kita agar kami terus berkarya,” ucap Rian.