JAKARTA - Dewa 19 sukses menggelar Konser Pesta Rakyat yang menandai 30 tahun perjalanan karier di industri musik Indonesia. Baladewa dari berbagai kalangan hadir di Jakarta International Stadium pada 4 Februari 2023.

Sebanyak 70 ribu penonton memadati stadion. Usai konser, akses transportasi macet total imbas penonton yang tumpah ruah ke jalan.

Konser kala itu begitu spesial, seluruh penyanyi yang pernah menjadi vokalis Dewa 19 hadir. dari generasi pertama yang diisi Ari Lasso hingga Ello yang terbaru.

Lantas siapa sajakah penyanyi Indonesia yang pernah menjadi vokalis Dewa 19?

Ari Lasso menjadi vokalis perdana Dewa 19 yang terbentuk pada 26 Agustus 1986 tersebut. Ari menjadi vokalis pertama di mana Dewa 19 memulai karier profesional.

Hanya lima album termasuk The Best of Dewa 19, Ari Lasso bertahan. Pada 1999, Ari Lasso hengkang karena ketergantungan narkotika.

Sejak 2000, Once menjadi pengganti Ari Lasso di posisi vokalis. Kehadiran Once membawa nuansa baru Dewa 19. Vokal kuat Once menjadi pembeda antara Dewa 19 versi Ari Lasso. Dewa makin populer dan berada di puncak popularitas. Menjadi band papan atas Indonesia.

Satu dekade lebih, Once menjadi vokalis Dewa 19 hingga kemudian penutupan pada medio 2011. Once pada tahun itu menyatakan keluar dan fokus mengembangkan karier sebagai solois.

3. Virzha

Dewa 19 menjadi band nostalgia dan reuni. Dewa 19 tak lagi aktif mengeluarkan album dan hanya mengisi pentas dan event musik. Virzha kemudian ditarik menjadi vokalis Dewa 19 pada 2021. Dewa 19 tak kaku dalam formatnya. Ari Lasso dan Once masih bisa tampil bersama Dewa 19 tergantung permintaan klien. 4. Ello

Ello menjadi vokalis Dewa di generasi terakhir. Kemunculan Ello di Dewa 19 diumumkan langsung Ahmad Dhani. Ello resmi bergabung dengan Dewa 19 yang merupakan band idolanya, sejak akhir Februari 2022. Kehadirannya memberi warna baru dalam band bentukan Ahmad Dhani tersebut. Ello melanjutkan estafet Ari Lasso dan Once sebagai vokalis Dewa 19. Saat ini, penyanyi 39 tahun itu bergantian dengan Virzha untuk mengisi posisi tersebut.