JAKARTA - Youtuber sekaligus influencer Gita Savitri alias Gitasav ramai diperbincangkan oleh masyarakat di media sosial. Hal itu terjadi usai dirinya kembali melontarkan kalimat kontroversial yang mengaitkan antara kondisi awet muda seseorang dengan kehadiran anak dalam kehidupan.

Tulisan Gita tersebut sontak membuat netizen bahkan para artis merasa gemas. Bahkan tak sedikit netizen bahkan artis melayangkan sindiran kepadanya.

Bukan lantaran keinginannya untuk tidak memiliki anak dalam pernikahannya dengan Paul Partohap alias childfree. Tetapi lantaran ia menyebut bahwa wajahnya awet muda lantaran ia bisa tidur 8 jam sehari, tidak stress dengan teriakan anak-anak, hingga bisa melakukan botox saat keriput mulai muncul lantaran memiliki uang.

"Tidak punya anak memang anti penuaan alami. Kamu bisa tidur selama 8 jam setiap hari. Tidak stress mendengar teriakan anak-anak. Dan saat kamu akhirnya keriput, kamu punya uang untuk membayar botox," tulisnya.

Rupanya, bukan kali ini saja Gitasav melontarkan pernyataan kontroversial terkait keputusan childfree. Sedikitnya, ada lima pernyataan kontroversial dari wanita yang kini menetap di Jerman tersebut terkait childfree.

Berikut, pernyataan kontroversial Gita Savitri soal childfree:





1. Tidak mungkin punya anak

Gita Savitri pertama kali mengumumkan childfree pada 2021 lalu. Kala itu, ia sempat mendapatkan pertanyaan dari netizen terkait kemungkinan dirinya memiliki anak di kemudian hari.

"Di kamus idup gue, 'tiba-tiba dikasih' is very unlikely (sangat tidak mungkin). IMO (Menurut pendapatku) lebih gampang gak punya anak daripada punya anak. Karena banyak banget hal preventif yang bisa dilakukan untuk tidak punya anak," ujar Gitasav.

2. Tak peduli dengan anggapan negatif

Keputusannya untuk tidak memiliki anak adalah murni merupakan hak dari wanita 30 tahun itu. Akan tetapi, hal tersebut menimbulkan pro dan kontra di kalangan netizen.

Meski begitu, Gita mengaku tak mau ambil pusing dengan hal tersebut.

“Kalo kontranya yang waras mah biasa aja. Kalo yang gak waras, yang udah nagging guilt-trip bawa-bawa agama, yang udah 'alaah sok idealis masak sih gak mau', ya gue tambah menikmati hidup dong," kata Gita.

3. Menganggap orang berkomentar julid karena lelah urus anak Walau enggan menanggapi perkataan netizen, ada kalanya jari Gita gatal untuk mengomentari ketikan netizen. Bahkan ia sempat menyebut jika komentar julid terhadapnya berasal dari netizen yang mulai lelah mengurus anak. “Ibu-ibu julid kek gitu bakalan makin dengki kl liat org yg ga punya anak terus hepi. Karena dia sebenarnya lelah, letih, lesu, dan tersiksa gitu mesti ngurus anaknya tapi ga mau ngaku makanya dengki, kalau dianya happy dan content dengan pilihan hidup dia, yaitu beranak, gak akan ganggu orang yang gak mau beranak." ucap Gita Savitri.

4. Anggap anak sebagai beban Pernyataan Gita soal tak memiliki anak adalah resep awet muda, membuat dirinya banyak diserang oleh netizen di luar sana. Bahkan tak sedikit artis hingga Tiktokers yang membuat konten atas ucapannya tersebut. Tak lama, Gita pun terlihat melakukan siaran langsung bersama suaminya. Dalam kesempatan itu, ia kembali melontarkan kalimat yang membuat netizen makin geram, soal anggapan bahwa anak adalah beban. “Kamu nggak berhak dapat sisi Gita baik. Kalau kamu sampah, aku bakal mengikuti seperti kamu. Seolah anak itu membawa beban gitu ya jadinya buat mereka? Iya buat gua beban. Buat elo kan bukan, anugerah. Buat gua beban. Ya makanya gua gak mau dan there’s nothing wrong with it,” ucapnya saat melihat komentar netizen di live Instagram.